Thịt nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam

Theo số liệu mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu 76.120 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 140 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng 32,1% về lượng và 28,6% về trị giá. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 5 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu 304.850 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với tổng trị giá 597 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng), tăng 29% về lượng và 25,2% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi kg thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu có giá trung bình 46.000-47.000 đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 41 thị trường, trong đó Ấn Độ, Mỹ, Nga, Ba Lan và Brazil là những nhà cung cấp lớn nhất. Các loại thịt được nhập khẩu nhiều gồm thịt heo đông lạnh, thịt bò, gà... Đặc biệt, nhập khẩu thịt heo từ Brazil và Mỹ tăng mạnh, trong khi nhập khẩu từ Nga, Đức và Hà Lan giảm.

Ghi nhận ở TP HCM cho thấy thịt heo đông lạnh nhập khẩu có giá rẻ hơn 30-40% so với hàng trong nước. Giá ba chỉ heo dao động từ 70.000-90.000 đồng một kg, sườn non khoảng 100.000 đồng một kg, nạc dăm, thịt mông và thịt vai từ 65.000-75.000 đồng một kg.

Thịt nhập khẩu đông lạnh nhập vào Việt Nam. Ảnh: khothitnhapkhau

Chị Thanh Hoa, chủ cửa hàng nhập khẩu tại quận Tân Bình, cho biết do giá heo trong nước tăng cao nên thịt nhập khẩu đang bán chạy hơn so với năm ngoái. Đặc biệt, giò heo đông lạnh được nhiều quán ăn ưa chuộng vì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hình thức đẹp mắt.

Chị Hoa chia sẻ thêm, giá thịt nhập khẩu năm nay giảm là do nguồn cung dồi dào. Kinh tế suy thoái trong hai năm gần đây đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng tại nhiều quốc gia, khiến nguồn cung thịt từ các nước tăng lên và đẩy giá xuống.

Tuy nhiên, tình trạng này khiến Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam lo ngại các sản phẩm nhập khẩu kém chất lượng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cạnh tranh không lành mạnh với sản phẩm trong nước. Hiệp hội đề nghị nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu qua biên giới để bảo vệ người tiêu dùng và ngành chăn nuôi trong nước.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]