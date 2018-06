Thiết bị chính xác và thông minh 4.0 Đài Loan chiếm ưu thế tại Việt Nam

Thiết bị chính xác và thông minh 4.0 Đài Loan chiếm ưu thế tại Việt Nam

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 08:00 AM (GMT+7)

Công nghiệp 4.0 – phát triển hệ thống tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong quá trình sản xuất và quản trị đang dần đi vào thực tế và đã trở thành xu hướng trên toàn thế giới với sự tham gia của nhiều bên.

Trong đó, việc cung cấp giải pháp toàn diện kết hợp các máy công cụ, cảm biến, rô bốt công nghiệp, phân tích dữ liệu đám mây và công nghệ giám sát từ xa,... mang tính hệ thống cho nền công nghiệp của các quốc gia trên thế giới đang trở thành thế mạnh then chốt của Đài Loan.

Ông Ngô Việt Hải - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Advantech (trái) và Ông Lâm Thiếu Quân - Tổng Giám đốc ITD trao đổi với phóng viên về thiết bị thông minh Đài Loan ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh Việt Nam

Thiết bị thông minh Đài Loan ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh Việt Nam

Đi đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị chính xác và thông minh Đài Loan có thể kể đến là tập đoàn Advantech. Thành lập năm 1983 tại Đài Loan, Advantech được biết đến là nhà sáng tạo và sản xuất hàng đầu thế giới các sản phẩm và giải pháp nhúng, máy tính công nghiệp. Đồng thời, Advantech còn là đối tác tin cậy cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực smart city và giải pháp IoT (Internet of Things - internet kết nối vạn vật). Năm 2018, Advantech có 8,000 công nhân, có mặt tại 27 quốc gia, doanh thu 1,5 tỉ USD (2017), chiếm 32% thị phần máy tính công nghiệp thế giới. Theo chia sẻ của ông Ngô Việt Hải – Giám đốc Phát triển Kinh Doanh của tập đoàn Advantech (Đài Loan), “Đối với Việt Nam, Advantech tham gia đánh giá, thiết kế những sản phẩm, thiết bị phù hợp điều kiện thị trường và môi trường Việt Nam ví dụ những thiết bị ứng dụng trong giao thông ở châu Âu thì đưa qua Việt Nam cần nghiên cứu yếu tố nhiệt độ ngoài trời và Advantech cử kỹ sư qua để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp,…”

Một trong những công ty ứng dụng nhiều thiết bị Advantech trong suốt hơn 10 năm qua là Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) đã liên tục đưa ra các giải pháp, cải tiến công nghệ trong lĩnh vực giao thông thông minh như thu phí không dừng, hệ thống quản lý giao thông, hệ thống giám sát tốc độ và vượt đèn đỏ, hệ thống kiểm soát tải trọng, hệ thống quản lý điều hành giao thông và xe buýt,… Theo ông Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám đốc ITD cho biết: “Về giao thông thông minh , chia ra làm 3 hệ thống: Thứ nhất về điều khiển giao thông, tức là điều khiển giao thông từ hệ thống camera, quan sát về tình trạng giao thông, từ đó chúng ta điều khiển giao thông từ trung tâm. Thứ hai là hệ thống giám sát xử phạt vi phạm tức là quan sát các hành vi vi phạm giao thông, vượt đèn đỏ, lấn tuyến, chạy quá tốc độ. Thứ ba là quản lý vận tải hành khách công cộng tức là ứng dụng công nghệ trong vận tải hành khách công cộng, trong xe buýt để đảm bảo sao cho xe buýt luôn chạy đúng giờ, tạo luồng ưu tiên cho xe buýt và sử dụng các loại vé thông minh, vé điện tử cho hành khách...”

Thiết bị chính xác Đài Loan trong sản xuất và gia công những sản phẩm tinh xảo trong các nhà máy Việt Nam

Theo ông Nguyễn Lưu Dũng – Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ của Tập đoàn Vinamachines: “Nhiều thiết bị Đài Loan dùng công nghệ của các nước tiên tiến như Mỹ, đáp ứng được nhu cầu thực tế sản xuất, giá thành tốt hơn, thông thường máy do Mỹ sản xuất vào khoảng 400.000 USD, nhưng do Đài Loan sản xuất chỉ còn một nửa, tầm 200.000 USD. Ngoài ra do sự gần gũi giữa các nước láng giềng, khi nhập từ Đài Loan, các vấn đề hậu mãi, bảo trì, bảo dưỡng sẽ được đảm bảo hơn.” Hiện nay, Vinamachines đang cung ứng ra thị trường những máy móc công nghệ cao từ Đài Loan như máy cắt bằng tia nước Flow. Máy có khả năng cắt kim loại hay các vật liệu khác bằng cách sử dụng một tia nước có áp suất có thể đạt từ 40.000 psi đến trên 87.000 psi hoàn toàn tự động.

Ban lãnh đạo công ty Shin Fung (Đài Loan) trao đổi với đoàn phóng viên về việc ứng dụng máy công cụ chính xác CNC trong dây chuyền gia công và sản xuất gang.

Trong ngành công nghiệp đúc gang, Công ty TNHH Công nghiệp Shin Fung (Trảng Bom, Đồng Nai) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan và ứng dụng 100% thiết bị máy móc từ Đài Loan, chuyên đúc các sản phẩm kim loại gang cầu FCD, gang xám FC, gang cầu,… cung ứng cho thị trường Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Canada, Úc, Nhật,.. Năng lực sản xuất đạt hơn 6,000 tấn/năm. Đặc biệt, doanh nghiệp đã đưa vào ứng dụng máy công cụ chính xác CNC để gia công các bộ phận máy, phụ tùng ô tô, vỏ motor,.. với mức dung sai thấp 0.03mm, có quy cách từ 600mm trở xuống. Là doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam, ông Kang Chao Tung – Tổng Giám đốc Shin Fung mong muốn Việt Nam nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông và giảm chi phí vận chuyển để giá thành sản phẩm ra thị trường tốt hơn. Ngoài ra, phía công ty cũng đang lên đề án xây dựng nhà máy sản xuất gang tự động hóa hoàn toàn khép kín trong thời gian tới.

Hiện nay, Việt Nam xếp thứ 5 trong top 10 quốc gia nhập khẩu những sản phẩm chế tạo máy từ Đài Loan và đứng vị trí thứ 8 trong những quốc gia nhập khẩu phụ tùng và chi tiết máy công cụ của Đài Loan cùng với các quốc gia khác như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Nhật Bản,... (Theo thông tin tổng hợp chuẩn bị cho sự kiện triển lãm máy công cụ quốc tế tại Đài Bắc – TIMTOS 3/2019).