Tàu xe dịp Tết: Khống chế tăng giá

Nối toa dự phòng

Cty CP Vận tải đường sắt cho biết, sau hơn 1 tháng mở bán vé tàu Tết Ất tỵ năm 2025, đến nay đã có khoảng 110.000 vé được bán ra. Giá vé tàu Tết tăng 4- 5% so với năm ngoái và tăng tùy loại vé, loại tàu... Hiện tại, giá vé cao nhất tàu SE2 khoang giường nằm là 3,2 triệu đồng/vé chặng Sài Gòn - Hà Nội và thấp nhất cùng chặng ghế ngồi mềm là 2,2 triệu đồng/vé.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay, một số chặng đi các tỉnh, thành miền Trung trong những ngày cao điểm giáp Tết đã hết vé. Chia sẻ với PV, anh Lâm Vinh (ngụ quận Bình Tân) cho biết, theo kế hoạch, gia đình anh định rời TPHCM ngày 26 tháng Chạp để về quê ở Phú Yên.

Tuy nhiên, năm nay ngành đường sắt bán vé sớm hơn mọi năm, tàu TPHCM - Tuy Hòa trong ngày 26 tháng Chạp đã hết vé. “Chúng tôi phải chờ đợt bán vé bổ sung của ngành đường sắt”- anh Vinh chia sẻ.



Ông Thái Văn Truyền, Phó tổng giám đốc Cty CP Vận tải đường sắt cho biết, hằng năm, Cty đã cân đối phương tiện, chuẩn bị tốt nhất các trang thiết bị, nhân lực, vật lực để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm trước và sau Tết. Năm nay, Cty đã sử dụng 774 toa xe hành khách để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết 2025 (số liệu tương đương Tết năm 2024).

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất (Hà Nội - TPHCM), Cty đã tổ chức 22 đôi tàu khách (9 đôi tàu Thống Nhất: Hà Nội - TPHCM và 13 đôi tàu khách khu đoạn: ga Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Đà Nẵng; ga Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng…).

Ngoài ra, từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết, Cty cũng tổ chức chạy các đoàn tàu để phục vụ người dân đi du xuân như Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Đồng Hới hoặc là Sài Gòn đi Nha Trang,…

“Chúng tôi đang cân đối, tính toán khi nhu cầu hành khách tăng thêm, chúng tôi cũng sẽ nối thêm các toa xe dự phòng”- ông Truyền thông tin.

Theo đại diện Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM), hiện nay Sở GTVT đang xây dựng kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, chú ý phương án điều tiết tại các điểm nóng khu vực tuyến đường cửa ngõ, bến xe, nhà ga… Đồng thời, tiếp tục tăng cường xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” trong dịp cao điểm này.

Vé xe khách tăng 40-60%

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng vào ngày từ 23-28 tháng Chạp. Trong 10 ngày trước Tết, bến xe này ước tính đón khoảng 139.000 lượt hành khách (tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2024).

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2025. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) nhằm giải tỏa hành khách thì phải kê khai đúng quy định.

Thời gian điều chỉnh cụ thể như sau: Các tuyến thuộc tỉnh Kon Tum, Gia Lai điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Chạp và điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 19 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết. Các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 19 đến hết ngày 22 tháng Chạp và điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết.

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương; Bình Phước điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 7 Tết. Bến xe Miền Đông yêu cầu các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai tăng giá cước và bảng niêm yết giá vé về Phòng Kế hoạch vận tải trước 5 ngày để phối hợp kiểm tra niêm yết đúng quy định để thông tin cho hành khách.

Trong khi đó, bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) dự kiến trong cao điểm 10 ngày trước tết sẽ phục vụ khoảng 90.000 lượt khách, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cao điểm từ 26 đến 29 tháng Chạp có từ 11.000-13.000 lượt khách mỗi ngày.

Tương tự, bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2025. Trường hợp buộc phải điều chỉnh để bù chi phí quay đầu chiều về thì nghiên cứu phương án tăng giá cước.

Ông Thái Văn Truyền, Phó tổng giám đốc Cty CP Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND và Công an phường 9, 10, 11 thuộc quận 3 để tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nạn cò mồi, phe vé và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hành khách đến ga Sài Gòn mua vé, đi tàu trong dịp Tết Ất tỵ 2025.

