Sốt ruột chờ đợi giá hàng hóa giảm theo giá xăng

Theo ghi nhận, tại các chợ truyền thống tại TP HCM, các mặt hàng thực phẩm như thịt heo, cá, rau, củ, quả,… vẫn giữ mức giá cao.

Tại chợ Bình Thới (Quận 11), giá cả các mặt hàng thực phẩm vẫn đang ở mức giá cao, thậm chí nông sản vẫn trên đà tăng mạnh, chưa có dấu hiệu chững lại. Được biết, lượng khách đến chợ đã vắng đi rất nhiều, nhiều tiểu thương rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài phải "gồng mình" trước mức giá tăng vọt.

Lượng khách đến chợ đã vắng đi rất nhiều, tiểu thương rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm.

Nhiều tiểu thương cho biết, do thời tiết thay đổi nên nông sản dễ hư hỏng kéo theo giá cả vẫn ở mức cao, việc xăng giảm cũng không ảnh hưởng đến vật giá nguồn nhập. Hiện tại, giá một số mặt hàng như bầu, bí, khổ qua vẫn đang tăng. Điển hình như khổ qua đã đạt 40.000 đồng/1kg, so với trước đây là chỉ khoảng 20.000 đồng – 30.000 đồng/1kg. Đối với thịt heo, nhiều tiểu thương cho biết, thịt heo hiện nay vẫn đang ở mức giá cao, do từ phía nguồn cung cấp vẫn giữ giá cao nên bắt buộc các tiểu thương phải tăng giá. Việc giữ giá cao khiến khách hàng cũng e dè hơn khi đến mua.

Giá xăng đã giảm nhiều ngày nhưng giá rau, củ, quả,.. vẫn ở mức cao.

Thịt heo vẫn đang ở mức giá cao do từ phía nguồn cung cấp vẫn giữ giá cao nên bắt buộc các tiểu thương phải tăng giá.

Bà Hà, tiểu thương bán rau củ cho biết: "Giá xăng giảm 2 tuần nay nhưng giá rau củ vẫn tăng thêm. Hàng hóa của Đà Lạt không đắt bằng hàng hóa nhà vườn ở đây, thời điểm trước thì đồ Đà Lạt đắt hơn. Từ hôm qua đến hôm nay, bầu, bí, khổ qua lên giá gần 10.000 đồng/kg".

Trước tình hình giá cả như hiện nay, các tiểu thương mong sớm điều chỉnh lại mặt bằng giá để cả người mua và người bán được hưởng lợi và thoát cảnh "chợ vắng người" như hiện nay.

Bà Kim Phượng, tiểu thương chợ cho biết, giá tăng từ nguồn nên tiểu thương cũng phải chấp nhận, chỉ mong giá sớm ổn định để có thể buôn bán lại được như trước.

"Mong muốn giá heo rẻ để bán, bán đắt hàng hơn và người dân vào chợ mua nhiều vì buôn bán trong chợ có nhiều loại tiền phí nên mong khách vào mua có tiền trang trải cuộc sống", bà Phượng nói thêm.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sot-ruot-cho-doi-gia-hang-hoa-giam-theo-gia-xang-1722207291428...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sot-ruot-cho-doi-gia-hang-hoa-giam-theo-gia-xang-172220729142846037.htm