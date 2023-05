Sốt điều hoà Nhật bãi giá rẻ vì tiết kiệm điện, thực hư có như lời đồn?

Chuộng điều hoà Nhật bãi vì tiết kiệm

Ngày hè nóng bức, thị trường điều hoà những ngày này sôi động hơn trước. Khi dòng điều hoà 2 chiều công suất lớn hàng mới giá cao, người tiêu dùng đua nhau tìm đến loại điều hoà Nhật bãi vì cho rằng dòng điều hoà này tiết kiệm điện.

Theo tìm hiểu của PV tại một số cửa hàng bán điều hoà cũ ở Khuất Duy Tiến, Hà Đông… điều hoà Nhật bãi phần lớn là những loại có tên tuổi như Toshiba, Misubishi, Panasonic, Fujitsu… Giá của những loại điều hoà này phụ thuộc vào tình trạng máy, công suất.

Những chiếc điều hoà Nhật bãi là đều đã qua sử dụng ở Nhật Bản. Sau đó, chúng được nhập về nước ta dưới dạng đồ cũ. Sau khi được "mông má", hàng này nhìn không khác gì hàng mới. Theo quảng cáo, những chiếc điều hoà này tuy đã qua sử dụng nhưng vừa túi tiền vừa tiết kiệm điện, dùng tốt.

Chủ một cửa hàng trên phố Quang Trung (Hà Đông) cho biết, so với việc mua điều hoà 2 chiều thông thường mới có cùng công suất mua ở các siêu thị, chợ điện máy… điều hoà Nhật bãi giá rẻ hơn nhiều. Giá của điều hoà Nhật cũ thường giao động từ 5-15 triệu đồng tuỳ vào độ mới, công suất và giá người nhập.

Điều hoà bình thường công suất 9.000 BTU mới có giá dao động từ 7-12 triệu đồng/chiếc, điều hoà Nhật bãi chỉ từ 4 – 5 triệu đồng. Loại máy có công suất 12.000 BTU mới thường có giá từ 12 triệu, trong khi điều hoà Nhật Bãi có khi chỉ bằng một nửa…

Chẳng hạn, máy điều hoà Fujitsu 12.000BTU đời 2010 có giá khoảng 7,5 triệu đồng chiếc; loại Panasonic 18.000BTU đời 2008 có giá 7 -9 triệu đồng… Giá này chưa gồm công vận chuyển, lắp đặt, người mua sẽ phải mất thêm khoản phí này.

Chính vì tiêu chí tiết kiệm điện năng và hàng có xuất xứ Nhật Bản mà loại điều hoà Nhật bãi được nhiều người ưa chuộng. Có những thời điểm theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng, người tiêu dùng phải đặt sẵn mới có hàng tốt vì "cháy" nguồn cung.

Cẩn thận tiền mất tật mang

Qua lời giới thiệu của bạn, anh Hoàng Hùng (Hưng Yên) đã mua một chiếc điều hòa Nhật bãi thương hiệu National có công suất 12.000 BTU giá chỉ 6 triệu đồng. Dùng 1 năm thấy ổn, anh mua thêm một chiếc. Thế nhưng, chiếc máy này lại không được "ngon" như con trước, chỉ sau một tháng không chạy mát. Anh mang đi bảo hành, sửa tới cả chục lần vẫn không thể mát được. Cuối cùng anh đành mang đến cửa hàng trả, nhận lại 50% số tiền mua.

"Mình thích hàng Nhật nhưng đúng là không phải máy nào cũng tốt. Mua đồ nội địa Nhật cũ cũng may rủi, may thì mua được hàng còn sử dụng tốt. Mình may là còn hoàn được 50% số tiền. Hơn nữa, điều hoà Nhật bãi cũng không tiết kiệm điện như lời quảng cáo. Nếu mình dùng bừa bãi, không tiết kiệm thì hoá đơn tiền điện vẫn tăng vọt là bình thường" – anh chia sẻ.

Anh Trần Văn Tú, một thợ chuyên sửa chữa điện lạnh ở Hà Đông cho biết, điều hoà Nhật bãi thường đưa về nước ta là nhập theo lô, đủ chủng loại, công suất với giá rẻ. Trong số đó, có máy hoạt động còn tốt, có máy cũng đã hỏng trực tiếp từ Nhật. Khi mang về, thợ sẽ "mông má" sang sửa, sơn mới và bán với giá cao.

Nếu đơn giản chỉ là làm sạch, đánh bóng làm mới… thì không ảnh hưởng gì tới chất lượng máy. Còn nếu mà thợ phải động tới các dàn nóng lạnh, chắp vá linh kiện, chất lượng điều hoà sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi mua điều hoà mọi người cần cân nhắc mua ở nơi uy tín, có bảo hành để tránh tiền mất tật mang.

Theo nhiều người chia sẻ, thông thường máy điều hoà Nhật bãi vẫn được mọi người chia sẻ là mới tới 80 - 90% kèm công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Tuy nhiên, so với hàng mới, sản phẩm này chỉ đạt khoảng 20 - 50%, mức tiêu thụ năng lượng cũng cao so với những chiếc điều hoà mới thông thường được trang bị công nghệ Inverter hiện nay.

Phần lớn những dòng thiết bị điện tử của Nhật hay sản xuất theo tiêu chuẩn dòng điện 110V. Ở nước ta lại sử dụng mức điện áp 220V. Do đó, khi muốn dùng điều hoà Nhật nội địa thường sẽ có thêm bộ chuyển đổi điện áp từ 110V qua 220V nên tiêu hao điện nhiều hơn. Người tiêu dùng bật máy "bừa bãi" khó có thể tiết kiệm điện được.

Hơn nữa, mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng còn phải bỏ chi phí nhiều để sửa chữa. Trong khi đó, hàng Nhật bãi khi nhập về nước ta thông thường không có giấy bảo hành, tìm linh kiện để sửa chữa, bảo dưỡng tương đối khó.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sot-dieu-hoa-nhat-bai-gia-re-vi-tiet-kiem-dien-thuc-hu-co-nhu-loi-don-17223052818100246.htm