Siêu thị điện máy bất ngờ giảm giá tivi đến gần 90%, chỉ từ hơn 2 triệu đồng/chiếc

Đầu tháng 11, chiếc tivi nhà chị Hồng, trú tại Đống Đa (Hà Nội) đang xem bình thường tự dưng “tắt ngúm”. Sau khi gọi thợ sửa chữa đến tận nhà “bắt bệnh”, chị Hồng được thông báo phải bỏ ra số tiền 4 triệu đồng để thay màn hình. Trong khi đó, cách đây 7 năm, chiếc tivi này được mua mới với giá chỉ 11 triệu đồng.

Thấy giá sửa chữa quá đắt, chị Hồng liền đến các siêu thị điện máy lớn gần nhà để tham khảo giá và nhận ra rằng, mua tivi mới giá rẻ hơn cả tiền sửa chiếc tivi cũ của nhà mình.

Các siêu thị điện máy đồng loạt sả hàng tồn, tivi giảm giá sâu nhất.

“Một chiếc tivi 43 inch tương tự, giá mua mới chỉ 4,7 triệu đồng, bảo hành 2 năm. Quá rẻ so với tiền đi sửa. Mà tivi khi nó đã hỏng rồi, có sửa cũng không bền, lại hỏng nữa cho mà xem”, chị Hồng nói.

Theo khảo sát của PV, càng về những tháng cuối năm, các siêu thị điện máy càng triển khai các chương trình giảm giá để xả kho, đẩy hàng tồn và tăng doanh số. Trong đó, có thể thấy, mặt hàng tivi đang được giảm giá sâu nhất, chỉ từ hơn 2 triệu đồng là có thể sở hữu một chiếc tivi mới “kính koong”, bảo hành 1 năm.

Nhiều sản phẩm còn được "bao giá, hoàn tiền" nếu thấy ở đâu rẻ hơn.

Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Media Mart, loạt tivi đang được giảm giá từ 40-50% như: Tivi Skyworth 32 inch 32TB2000 có xuất xứ Indonesia, bảo hành 12 tháng, giá chỉ 2,89 triệu đồng; Skywoth Android TV full HD 43 inch giảm giá chỉ còn 4,9 triệu đồng; Coex Smart Tivi 43 inch giảm 43% còn 4,9 triệu đồng;

Samsung Smart TV UA43U7700 giảm 50% xuống còn 7,9 triệu đồng; Samsung Smart TV 4K 65AU7002 giảm 49% so với giá niêm yết, chỉ còn 10,89 triệu đồng; Samsung Smart TV UA43T6500 giảm 50%, xuống chỉ còn 5,9 triệu đồng.

Tivi màn hình càng lớn thì giá giảm càng nhiều.

Cùng với đó, nhiều sản phẩm tivi còn được giảm giá trên 50% như: LG Smart TV 55UP7550PTC giảm tới 55%, từ 15,9 triệu đồng xuống còn 7,09 triệu đồng; Sony Google TV KD-43X80J/S giảm 54%, từ 18,5 triệu đồng xuống 8,4 triệu đồng; Sony Google TV KD-50X80J/S giảm 55%, từ 21,5 triệu đồng xuống 9,4 triệu đồng…

Ngoài giảm giá sâu lên đến trên 50%, khách hàng mua tivi từ nay đến ngày 17/11 tại hệ thống siêu thị này còn được miễn phí giao hàng và lắp đặt, tặng bếp nướng điện không khói trị giá 490 nghìn đồng; tặng phiếu mua hàng trị giá đến 10 triệu đồng…

Ngoài giảm giá, các siêu thị còn miễn phí vận chuyển, lắp đặt và tặng thêm nhiều phần quà có giá trị.

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, hàng loạt sản phẩm tivi mới đang được giảm giá sâu nhằm thu hút khách hàng. Cụ thể: LG Smart TV NanoCell 65NANO76SQA đang được giảm tới 43% so với giá niêm yết, chỉ còn 16,89 triệu đồng; Toshiba Google TV 65C350LP giảm 42%, chỉ còn 11,9 triệu đồng; LG Smart TV 65inch 4K 65UQ800PSC giảm 50% còn 12,4 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm tivi là hàng trưng bày và đã qua sử dụng được hệ thống siêu thị này giảm tới 70% nhằm thanh lý, đẩy hàng tồn. Đơn cử như LG Smart Tivi QLED 4K 55inch 55QLED86SQA giảm còn 11,6 triệu đồng; Samsung Smart Tivi NEO QLED 4K 55inch QA55QN85A hiện có giá 12,5 triệu đồng; Smart Tivi OLED LG 4K 48inch 48C1PTB còn 11,9 triệu đồng sau khi đã giảm 70%...

Sau khi giảm giá "sốc", Điện Máy Xanh "hoàn tiền" cho khách nếu thấy ở đâu rẻ hơn.

Tại hệ thống siêu thị điện máy HC, sản phẩm tivi trưng bày còn được giảm tới gần 90%. Do vậy, một số sản phẩm tivi khi mới ra mắt có giá lên tới hàng trăm triệu đồng nay giảm giá chỉ còn hàng chục triệu đồng.

Ví dụ như Smart Tivi QLED Samsung 4K 75inch QA75Q9FAM giảm giá 87%, từ 199 triệu đồng xuống 25,9 triệu đồng; Smart Tivi 4K 79inch 79UG880T giảm giá tới 81%, từ 153 triệu đồng xuống còn 28,4 triệu đồng; Smart Tivi Sharp 4K 70inch LC-70UD1X giảm 88%, từ 125 triệu đồng xuống còn 14,99 triệu đồng…

Loạt tivi giảm giá lên đến gần 90%. (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù giảm giá khá sâu, tuy nhiên, anh Bùi Anh Tú, quản lý ngành hàng tivi tại một siêu thị điện máy trên địa bàn Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chưa năm nào sức mua tivi giảm như năm nay.

“Hầu như tháng nào chúng tôi cũng triển khai ít nhất 1 chương trình khuyến mại nhưng lượng khách hàng vẫn tăng không đáng kể do người dân thắt chặt chi tiêu. Hơn nữa, bây giờ, tivi dường như chỉ để trang trí, ít sử dụng do thói quen sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng ngày càng phố biến hơn. Doanh số bán tivi năm nay giảm ít nhất cũng khoảng 30% so với những năm trước”, anh Tú thông tin.

