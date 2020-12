Shop bán phụ kiện điện thoại thu 13 tỉ đồng trong ngày 12-12

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 08:37 AM (GMT+7)

Tại lễ hội mua sắm ngày 12-12, tổng giám đốc một sàn bán lẻ trực tuyến lớn đã tự livestream (phát trực tiếp) và ghi nhận số người xem cao gấp 5 lần, doanh thu gấp 13 lần so với ngày thường.

Tổng kết sau sự kiện Sale Sinh Nhật 12-12, đại diện sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee cho biết sàn này ghi nhận 1 triệu sản phẩm được bán ra mỗi phút trong giờ cao điểm.

Tính trong 24 phút đầu tiên của sự kiện, có tới 12 triệu sản phẩm được bán ra. Ngoài ra, người dùng cũng tham gia nhiều chương trình thú vị và hấp dẫn trên Shopee trong 4 tuần trước sự kiện 12-12 Sale Sinh Nhật và mua sắm hơn 2 tỉ sản phẩm.

Đáng lưu ý, với hoạt động mua sắm đạt cao điểm, doanh số đơn hàng của các doanh nghiệp địa phương và thương hiệu đã chạm đến những cột mốc ấn tượng. "Một nhà bán hàng phụ kiện điện thoại nổi bật ghi nhận doanh số đạt 13 tỉ đồng trong vòng 24 giờ của ngày 12-12" - đại diện Shopee cho biết.

Nhiều sàn thương mại điện tử ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục trong ngày 12-12.

Cũng theo đại diện sàn này, người dùng đã tận dụng cơ hội ưu đãi cuối cùng trong năm để mua các sản phẩm thiết yếu. Trong đó, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nhà cửa, điện thoại, phụ kiện là những mặt hàng bán chạy nhất. "Cứ mỗi phút trong ngày 12-12, lại có 1.000 sản phẩm dưỡng da được bán. Nhu cầu mua sắm các sản phẩm điện thoại và phụ kiện tăng rõ rệt với 830.000 phụ kiện điện thoại được bán trong ngày 12-12. Ngoài ra còn có 60.sản phẩm đồ dùng nhà bếp, phụ kiện bàn ăn cũng được bán trong ngày siêu khuyến mãi" - sàn TMĐT này thông tin thêm

Sàn TMĐT Lazada trong 3 ngày của Lễ hội mua sắm 12-12 (từ 12 đến 14-12) cũng ghi nhận số lượng đơn hàng tăng kỷ lục so với sự kiện tương tự vào năm trước. Những thương hiệu chính hãng trên LazMall có số đơn hàng tăng hơn 2,5 lần so với năm ngoái. Đáng lưu ý, Lazada ghi nhận số lượng sản phẩm nhiều nhất trong một đơn hàng ngày 12-12 là 128 sản phẩm.

Đặc biệt, ông James Dong, Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam, đích thân tham gia Siêu Hội Chém Giá trên LazLive (kênh livestream của Lazada) trong 30 phút đã thu hút số người xem cùng lúc cao gấp 5 lần, doanh thu cao gấp 13 lần các tập Chém Giá ngày thường. "Đây là một trải nghiệm thú vị cho tôi khi lần đầu tiên tham gia bán hàng trực tiếp qua livestream như các nhà bán hàng vẫn làm hằng ngày. Qua hoạt động này, có thể thấy rõ ràng hiệu quả của công nghệ "See-Now-Buy-Now" mang trải nghiệm mua - bán trọn vẹn cho khách hàng ngay trong livestream" - ông James Dong bày tỏ.

Tiki cũng tổ chức ngày khuyến mãi 12-12 và ghi nhận mức tăng trưởng gấp 10 lần so với ngày thường và tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng đơn hàng và lượng sản phẩm bán ra cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt trội, lần lượt tăng gấp 8 lần và 10 lần so với ngày thường.

TMĐT thời gian qua được đánh giá là "gây nghiện" cho người dùng nhờ tính tiện lợi kết hợp nhiều ưu đãi. Đặc biệt, xu hướng mua sắm online tăng đột biến kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. "Người tiêu dùng Việt Nam đang nhanh chóng nắm bắt các khái niệm mới về mua sắm, tiêu dùng. Đây sẽ là lúc các nhà bán lẻ trực tuyến và doanh nghiệp sản xuất có thể phát triển bằng cách bảo đảm việc mua sắm dễ dàng, thuận tiện, làm hài lòng các thượng đế" - bà Louise Hawley, Tổng Giám đốc Nielsen Việt Nam, nhận định.

