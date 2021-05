Sau ồn ào chia tay bạn gái, Sơn Tùng M-TP chơi lớn tậu xế hộp "khủng"

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 17:51 PM (GMT+7)

Tiếp nối đàn anh Tuấn Hưng, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng tậu chiếc SUV Mercedes-AMG G63 màu trắng lịch lãm, có giá khoảng 12 tỷ đồng khiến nhiều người trầm trồ.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ trẻ được săn đón bậc nhất hiện nay, anh sở hữu nhiều ca khúc có lượt xem "khủng" trên Youtube. Nổi tiếng giàu có nhưng anh lại không chơi nhiều siêu xe như các nam nghệ sĩ khác. Tính đến nay, nam ca sĩ chỉ mới tậu 2 chiếc xế hộp hạng sang.

Sơn Tùng MT-P khoe chiếc xe Mercedes-AMG G63 trên Facebook.

Mới đây, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đăng tải hình ảnh bản thân đứng bên cạnh Mercedes-AMG G63 màu trắng với dòng trạng thái "Finally i got this car ... ! Welcome to my team !!!" (Cuối cùng thì tôi cũng nhận được chiếc xe này ...! Chào mừng đến với đội của tôi). Một điều khá trùng hợp khi mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng tậu cho mình một chiếc Mercedes-AMG G63, nhưng là màu đen huyền bí.

Nam ca sĩ tạo dáng bên xế hộp mới mua. Ảnh: FBNV.

Chiếc xe Mercedes-AMG G63 Sơn Tùng M-TP khoe trên Facebook sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4763 x 1855 x 1938 (mm). Xe vẫn sở hữu bộ đèn trước hình tròn cổ điển. Khoang nội thất của Mercedes-AMG G63 được đánh giá khá hiện đại và rộng rãi.

Các chuyên gia về xe cho hay, Mercedes-AMG G63 đáp ứng cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn thoả đam mê tốc độ của chủ nhân. Tại Việt Nam, nhiều đại gia có tiếng cũng lựa chọn dòng xế hộp đẳng cấp này.

Mercedes-AMG G 63 sang trọng.

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, G63 vẫn giữ được những nét đặc trưng của dòng xe và trở nên dễ nhận diện trên đường phố. Cũng giống với hầu hết những chiếc G63 AMG đời mới nhập khác, chiếc xe mà Sơn Tùng M-TP mới tậu cũng được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch sơn đen, cụm phanh màu đỏ nổi bật. Với gói AMG Night Package, lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau.

Bên cạnh đó, về ngoại thất, “vua địa hình” Mercedes-AMG G63 thế hệ mới hoàn toàn không mất đi sự hầm hố và cá tính vốn có của mình. Xe vẫn nổi bật với cản trước và các hốc hút gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt hình thang Panamerica, cụm đèn pha LED dạng tròn, đèn xi nhan được bố trí nhô hẳn trên nắp ca-pô khác biệt và độc đáo, đi kèm cùng các đường dập thẳng nhỏ chạy dài từ phần đầu đến đuôi xe.

Trước đó, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sử dụng chiếc Range Rover Evoque màu đỏ có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Dòng xe Mercedes G63 AMG đáp ứng cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn thoả đam mê tốc độ của nam ca sĩ. Mercedes-AMG G63 được trang bị động cơ tăng áp V8 4.0L, sản sinh công suất 585 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 850 Nm tại 2.500-3.500 vòng/phút. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, vận tốc tối đa 220 km/h.

