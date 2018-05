Que diêm "khủng" nhất TG: Cháy 7 phút mới tắt, đắt gấp trăm nghìn lần diêm VN

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Đặc biệt, mỗi que diêm được chế tác theo hình kim tự tháp thay vì dạng que thông thường.

Ngày nay, chúng ta thường sử dụng bật lửa thay cho diêm nhờ tính tiện lợi, giữ lửa lâu và không sợ bị hỏng nếu thấm nước. Nhưng giờ đây, có lẽ nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi sử dụng loại diêm đặc biệt của hãng UcO, Hoa Kỳ.

Hộp diêm Sweetie của hãng UcO, Hoa Kỳ

Sản phẩm của thương hiệu vật dụng ngoài trời UcO được đặt tên là “Sweetie” (ngọt ngào). Đây là loại diêm có thể cháy liên tục trong suốt 7 phút thay vì “huy hoàng một phút rồi chợt tắt” như các loại diêm khác. Que diêm Sweetie được chế tác theo hình kim tự tháp, kích cỡ to và dày, khác hẳn với dạng que truyền thống. Do đó, hộp diêm cũng to hơn bình thường.

Que diêm có hình kim tự tháp thay vì dạng que mảnh truyền thống

Nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tạo sản phẩm này là bã mía sau khi đã ép hết nước, sau đó trộn thêm sáp thực vật. Phương pháp này không chỉ tận dụng tối đa nguyên liệu phế thải mà còn có thể kéo dài thời gian cháy.

Sản phẩm này còn có khả năng chống ẩm và kháng gió

Bên cạnh đó, diêm Sweetie còn có khả năng chống ẩm và kháng gió. Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm này trong tại bất cứ môi trường ngoài trời nào.

Một hộp diêm Sweetie có 20 que, trọng lượng 52g, giá bán 136.000 VND/hộp

Một hộp diêm Sweetie có 20 que, trọng lượng 52g. Sản phẩm hiện được bán với giá 6 USD/hộp (136.600 VND), đắt gấp trăm nghìn lần diêm ở Việt Nam và là loại diêm đắt nhất thế giới hiện nay.