Quạt hơi nước, điều hòa nhiệt độ... hút hàng giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 17:37 PM (GMT+7)

Những ngày Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, đông đảo người dân đã đổ xô mua các loại vật dụng chống nóng như: quạt mát, quạt hơi nước, quạt điều hòa, điều hòa nhiệt độ…

Doanh số tăng mạnh nhờ nắng nóng

Những ngày qua, người dân miền Bắc và Hà Nội đang phải "gồng mình" chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ở ngưỡng đến 40 độ C. Quạt mát, điều hòa nhiệt độ, quạt hơi nước, quạt điều hòa… là những mặt hàng được đông đảo người dân lựa chọn để mua sắm trong các ngày gần đây.

Các loại mặt hàng trên được cửa hàng, siêu thị điện máy đưa ra nhiều ưu đãi, khuyến mãi trong dịp hè 2021 này. Đặc biệt, với mặt hàng điều hòa nhiệt độ các đơn vị điện máy đã ưu đãi về công lắp đặt, tặng vật tư kèm theo, bán hàng với giá ưu đãi lớn hoặc mua trả góp lãi suất 0 đồng.

Người dân tìm đủ mọi cách chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm.

Theo khảo sát, tại một đơn vị điện máy trên đường Cầu Giấy đã và đang chào bán chiếc điều hòa nhiệt độ loại 9.000BTU một chiều giá chỉ 6 triệu đồng, tặng kèm công lắp đặt, ống đồng; các loại quạt cây chỉ từ 300 nghìn đồng; quạt điều hòa, quạt hơi nước chỉ từ 2 triệu đồng…

Trong khi đó, nhiều đơn vị phân phối nhỏ lẻ khác lại chào bán trên web, Facebook hay các trang thương mại điện tử với giá "mềm" hơn so với các siêu thị hay tại TTTM. Đơn cử như tại một đơn vị cung ứng đồ điện máy có kho tại Phương Canh (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) chào bán dòng điều hòa loại rẻ nhất của Midea, Funiki loại công suất 9.000BTU với giá chỉ hơn 4 triệu đồng; hay dòng 9.000BTU của hãng Gree giá chỉ hơn 5 triệu đồng/chiếc.

Thợ lắp đặt điều hòa hoạt động hết công suất những ngày này. Ảnh minh họa.

Riêng đối với các loại quạt hơi nước, quạt mát, quạt điều hòa cũng được đông đảo người dân lựa chọn trong dịp này. Trao đổi với chúng tôi, một kho kinh doanh các loại quạt này tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức) nói: "Từ đầu mùa hè, chúng tôi đã nhập các loại quạt về để chào bán, nhưng một vài ngày gần đây thì lượng khách hỏi mua nhiều gấp ba, gấp bốn lần".

Đối với sản phẩm điều hòa nhiệt độ, chủ một cơ sở điện máy cũng cho biết, lượng khách quan tâm và đặt mua tăng lên gấp 3 lần so với bình thường. Chủ cơ sở này cũng tiết lộ, do các mặt hàng mình đang bán thường có giá "mềm" hơn so với các siêu thị điện máy nên lượng khách đặt online tăng đột biến.

Kinh tế eo hẹp nên nhiều người "săn" đồ cũ

Với nhiều người có kinh tế eo hẹp việc bỏ một khoản tiền lớn để mua sắm một chiếc điều hòa, quạt mát, tủ lạnh… để chống chọi với cái nắng nóng như thiêu đốt là điều khó khăn. Chính vì vậy, không ít người dân đã lựa chọn việc tìm đến những nơi bán đồ cũ, đồ qua sử dụng với giá rẻ.

Tại một group chuyên mua/bán đồ gia dụng cũ tại Hà Nội những ngày qua hoạt động rầm rộ. Đặc biệt, các tin mua/bán về đồ chống nóng như: quạt mát, quạt điều hòa, điều hòa nhiệt độ… nhiều hơn. Điều khiến nhiều người quan tâm về những mặt hàng này là giá rẻ bằng 1/2 thậm chí 1/3 so với giá trị ban đầu.

Nhiều người quan tâm đến các loại quạt điều hòa, quạt hơi nước, điều hòa nhiệt độ cũ, đã qua sử dụng.

Đơn cử như một chiếc điều hòa nhiệt độ dòng 12.000BTU, loại 2 chiều, chủ nhân mới sử dụng được gần một năm chào với giá chỉ 4 triệu đồng; hay như dòng 9.000BTU mới dùng gần 2 năm chào bán với giá 2,5 triệu đồng, kèm 7m dây điện, ống đồng.

Một chiếc điều hòa cũ được người dùng thanh lý.

Là một người từng mua một chiếc điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng, anh Thanh Tùng trú tại quận Cầu Giấy nói: "Dịch bệnh hoành hành dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng nên tôi đã lựa chọn một chiếc điều hòa đã qua sử dụng với giá hơn hơn 3 triệu đồng kể cả công lắp đặt. Qua mấy ngày sử dụng tôi thấy mọi chức năng đều tốt, máy làm lạnh nhanh, hình thức vẫn còn mới, thậm chí giấy tờ bảo hành của siêu thị vẫn còn".

Trong khi đó, chị Quỳnh Anh (24 tuổi) trú tại quận Thanh Xuân vui mừng nói: "Em và bạn cùng phòng vừa "săn" được chiếc tủ lạnh gần 200 lít với giá 1,1 triệu đồng do một người thanh lý trên nhóm rao vặt. Nếu bình thường, để mua chiếc tủ lạnh này chúng em phải bỏ ra đến hơn 3 triệu đồng, nhưng kinh tế eo hẹp nên giải pháp mua đồ cũ, đồ qua sử dụng cũng tiết kiệm được khoản tiền lớn".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/thi-truong/quat-hoi-nuoc-dieu-hoa-nhiet-do-hut-hang-giua-ngay-nang-nong-d...Nguồn: https://giadinh.net.vn/thi-truong/quat-hoi-nuoc-dieu-hoa-nhiet-do-hut-hang-giua-ngay-nang-nong-dinh-diem-20210601211943666.htm