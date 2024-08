Ô tô nhập khẩu tăng cao kỷ lục bất chấp tháng Ngâu sắp đến

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố hôm nay (29/7), trong tháng 7 ước tính đã có tổng cộng 44.400 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng nhẹ 1,1% so với tháng 6 (với khoảng 43.890 chiếc). Dù vậy, tỷ lệ giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước lại có sự thay đổi.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 7 ước đạt 27.400 chiếc, giảm 2,1% so với tháng 6 (28.000 chiếc) nhưng vẫn tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng cộng 7 tháng đầu năm năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 172.200 chiếc, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp

Ngược lại với xu hướng giảm nhẹ của xe trong nước, xe nhập khẩu lại tăng trưởng khá. Cụ thể, trong tháng 7, lượng xe nhập khẩu về nước ước đạt 17.000 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 337 triệu USD. So với con số 15.890 chiếc và giá trị kim ngạch 310 triệu USD của tháng 6, ô tô nhập khẩu trong tháng 7 đã tăng 7,0% về lượng và tăng 8,7% về giá trị.

Cũng theo số liệu thống kê, tổng cộng số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt 91.585 chiếc với giá trị 1,888 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã tăng mạnh 14,7% về lượng nhưng chỉ tăng nhẹ 0,7% về giá trị.

Lượng xe nhập khẩu trong tháng 7 tăng lên mức cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Ảnh minh hoạ: MMV

Giá trị trung bình đơn chiếc của xe nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt 20.600 USD/chiếc (xấp xỉ 520 triệu đồng/chiếc), giảm khoảng 12,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian đầu năm 2024 vừa qua là ưu tiên đưa về nước những dòng xe bình dân có giá trị thấp.

