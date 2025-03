Ô tô giảm giá trăm triệu đồng, người dân đổ xô mua xe mới

Dù tháng 2 trùng lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng các hãng xe tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá cho khách hàng mua xe ô tô mới. Nhiều mẫu xe được giảm giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Trong đó, nhiều mẫu xe của Honda được giảm giá từ 55-100 triệu đồng, thậm chí mẫu Honda Accord, mức giảm trực tiếp bằng tiền mặt 250 triệu đồng... các hãng như Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Subaru... cũng giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng các dòng xe để hâm nóng thị trường. Những chương trình giảm giá của hãng và đại lý đã nhận được sự quan tâm của người dân có nhu cầu mua xe mới.

Theo đó, lượng xe ô tô mới được bàn giao tới khách hàng trong tháng 2/2025 tăng mạnh so với tháng 1 và cũng tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, số liệu được Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho biết trong tháng 2/2025, các thành viên của hiệp hội đã đạt doanh số toàn thị trường 21.606 xe, bao gồm 14.549 xe du lịch; 6.775 xe thương mại và 282 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 2,5%; xe thương mại tăng 56%, xe chuyên dụng giảm 17% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 11.067 xe, tăng 21% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.539 xe, tăng 8% so với tháng trước.

Hãng xe Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục thống trị thị trường ô tô trong nước

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong 2 tháng đầu năm ghi nhận 40.499 xe, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh số xe ô tô du lịch đạt 28.750 xe, tăng 26%; xe thương mại đạt 11.129 xe, tăng 41% và xe chuyên dụng đạt 620 xe, tăng 278% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến hết tháng 2/2025, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.187 xe, tăng 23%, trong khi xe nhập khẩu đạt 20.312 xe, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cũng cho biết trong tháng 2/2025, tổng doanh số xe Hyundai tháng 2 đạt 3.022 xe. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 2 với 455 xe đến tay khách hàng. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 403 xe, Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ 3 với 304 xe, Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 4, đạt 303 xe. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2025, Hyundai đã bán được 6.096 xe các loại.

Cùng với đó, hãng xe Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận doanh số bán hàng trong tháng 2/2025 tăng mạnh 20% so với tháng đầu năm. Cụ thể, VinFast bán hơn 12.500 ô tô điện trong tháng 2. Trong đó, VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số 5.200 chiếc được bàn giao. Đứng thứ hai là VF 5 với doanh số 3.000 chiếc và thứ ba là VF 6 với 2.000 chiếc. Hơn 2.200 xe còn lại chia đều cho các mẫu VF e34, VF 7, VF 8 và VF 9, riêng VF 7 có doanh số hơn 570 xe.

Như vậy, chỉ trong hai tháng đầu 2025, VinFast bàn giao gần 23.000 ô tô điện các loại. Kết quả trên tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của VinFast trên thị trường Việt khi chiếm gần 50% doanh số bán xe ô tô mới trong nước 2 tháng đầu năm.

Theo số liệu được VAMA, TC GROUP và Vinfast công bố thị trường ô tô tháng 2/2025 đã bán được tổng 37.128 xe ô tô các loại.