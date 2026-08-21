Ở Khe Ngậu tại Nghệ An dân bản trồng thứ quả đặc sản gọi là cà ngọt, hái là thương lái tới mua mà sao dân vẫn kém vui

Cà ngọt Khe Ngậu, thứ quả đặc sản bình dân thành sản phẩm OCOP

Thời điểm này, tại các triền đồi ở vùng Khe Ngậu, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An những nương cà xanh trải dài miên man đang vào vụ thu hoạch.

Cây cà ngọt cao ngang người, sai trĩu quả. Năm nay, thời tiết khá thuận, cây sinh trưởng tốt, năng suất tăng so với nhiều năm trước.

Cà ngọt Khe Ngậu là giống cây bản địa của đồng bào dân tộc Thái. Từ nhiều thế hệ, người Thái ở Khe Ngậu đã gìn giữ giống cà ngọt này như một phần của đời sống và văn hóa ẩm thực địa phương.

Cây cà ngọt chỉ được trồng ở Khe Ngẩu mới cho ra loại quả giòn, vị ngọt nhất.

Theo kinh nghiệm của người dân, cùng một giống cà nhưng khi đưa sang vùng khác trồng thì quả cà lại có hương vị khác hẳn.

Quả cà ngọt được trồng ở Khe Ngậu, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An nổi tiếng khắp vùng. Quả cà ngọt Khe Ngậu khi ăn rất giòn và ngọt. Năm 2021, quả cà ngọt Khe Ngẩu cũng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: T.D

Chính điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước ở Khe Ngậu đã tạo nên hương vị đặc trưng riêng và thương hiệu cho quả cà ngọt.

Người dân trồng cây cà ngọt theo hướng tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học, không dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Thay vào đó, bà con dân bản chỉ chăm bón bằng nguồn nước sạch nên sản phẩm giữ được chất lượng nguyên bản cho quả cà.

Gia đình ông Trương Văn Són (trú tại xã Tương Dương) là một trong những hộ dân có diện tích trồng cà ngọt lớn nhất ở Khe Ngậu chia sẻ:

Nhờ chất đất, nguồn nước ở đây thì quả cà mới ngọt, giòn. Bà con giữ giống này từ đời ông cha đến nay. Đây cũng được coi là đặc sản giá rẻ của bà con dân bản.

Năm nay, quả cà ngọt Khe Ngậu ở xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An được mùa nhưng chưa được giá, vì thế bà con nông dân cũng kém vui. Ảnh: T.D

Quả cà ngọt có thể chấm chẻo, ruốc ăn sống. Đặc biệt, quả cà ngọt được người dân dùng để chế biến thành món nhọc, một món ăn truyền thống của đồng bào Thái.

Với những giá trị về chất lượng, bản sắc và phương thức sản xuất, sản phẩm đã đạt chứng nhận VietGAP, được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2021 và trở thành một trong những nông sản đặc trưng của xã vùng Tương Dương.

Quả cà ngọt vào vụ thu hoạch chính, thương lái đánh xe tới mua mà dân bản vẫn buồn

Hiện toàn xã Tương Dương có 35 hộ trồng cà ngọt với tổng diện tích khoảng 31 ha. Thời điểm này quả cà ngọt Khe Ngẩu vào chính vụ, cứ 3 ngày, bà con lại thu hoạch khoảng 3,5 tấn quả. Quả cà ngọt năm nay to, đều, sản lượng rất cao.

Tuy nhiên, cà ngọt Khe Ngậu chủ yếu vẫn tiêu thụ thông qua thương lái với giá khoảng 10.000 đồng/kg khi thu mua ngay tại vườn.

Bà con có thể bán lẻ với giá 15.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn năm trước từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/kg. Vì thế mặc dù thương lái đánh xe đến tận nơi thu mua nhưng bà con vẫn buồn.

Quả cà ngọt được thu hoạch tập trung trong thời gian ngắn, khả năng bảo quản còn hạn chế khiến người trồng gần như phải bán ngay sau khi hái. Được mùa nhưng chưa được giá, người trồng cà ngọt kém vui.

Trước thực tế này, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở xã Tương Dương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ quả cà ngọt trong mùa vụ.

Bên cạnh việc kết nối thương lái truyền thống, các tổ chức còn tích cực quảng bá cà ngọt Khe Ngậu trên Facebook, Zalo, TikTok, tổ chức livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm tới các đầu mối tiêu thụ.

Hội Nông dân xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cùng các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương tới tận vườn giúp bà con kết nối tiêu thụ quả cà ngọt Khe Ngẩu. Đồng thời, Hội Nông dân cũng hướng dẫn bà con bán quả cà ngọt trên các nền tảng số. Ảnh: T.D

Đồng thời, hướng dẫn bà con xây dựng nội dung quảng bá, kể câu chuyện về sản phẩm và từng bước làm quen với phương thức bán hàng trên nền tảng số. Những cách làm này đã góp phần mở rộng thêm kênh tiêu thụ, giúp nhiều khách hàng ngoài địa phương biết đến đặc sản bình dân cà ngọt Khe Ngậu.

Bà Lương Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cùng với việc hỗ trợ hội viên bán hàng trên các nền tảng số, Hội Nông dân xã sẽ đẩy mạnh tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, mở rộng thị trường và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ quả cà ngọt cho bà con nông dân. Từng bước đưa quả cà ngọt Khe Ngậu thành sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.