Nóng tuần qua: Thịt “giả” từ phòng thí nghiệm chuẩn bị tràn ra thị trường

Thịt giả chuẩn bị xuất hiện hiện nhiều

Mẫu tế bào này được nuôi bằng chất dinh dưỡng trong các thùng thép khổng lồ gọi là lò phản ứng sinh học và được xử lý thành một sản phẩm như miếng thịt thật.

Cho đến nay, chỉ có một quốc gia là Singapore đã phê duyệt sản phẩm này để bán lẻ. Và Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng thực hiện điều đó. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết vào tháng 11 rằng một sản phẩm thịt được nuôi trồng - ức gà do UPSIDE Foods có trụ sở tại California nuôi - là an toàn cho con người.

Giám đốc điều hành UPSIDE hiện đang hy vọng sẽ đưa sản phẩm của mình đến các nhà hàng vào năm 2023 và đến các cửa hàng tạp hóa vào năm 2028.

GOOD Meat, một công ty thịt nuôi trồng có trụ sở tại California cũng đã nộp đơn xin cấp chứng nhận an toàn và đang chờ FDA xử lý. Hai đối thủ khác là Mosa Meat (Hà Lan) và Believer Meats (Israel) cũng cho biết là đang đàm phán với FDA.

Nhiều cây xăng vùng Bảy Núi dừng bán, du khách khổ sở tìm chỗ đổ xăng

Chiều 27-1, trên tỉnh lộ 948, đoạn từ thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên đến thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có hơn 10 cửa hàng xăng, dầu đã đóng cửa, treo bảng "hết xăng", hoặc mở cửa nhưng cũng không bán với lý do tương tự.

Khách đến đổ xăng, nhân viên một cửa hàng không ngần ngại nói: "Càng bán càng lỗ nên chúng tôi không muốn bán".

Ông Nguyễn Văn Sèn (ngụ TP Châu Đốc, An Giang) trên đường về nhà sau chuyến du xuân cùng gia đình tại các điểm du lịch của huyện Tri Tôn.

Một số cửa hàng xăng, dầu vẫn mở cửa nhưng treo bảng "hết xăng".

Một chủ cửa hàng xăng dầu tại huyện Tri Tôn thừa nhận việc bán xăng thời điểm này không có lời nên nhiều cửa hàng xăng, dầu không muốn bán. Một chủ cửa hàng xăng dầu tại huyện Tri Tôn thừa nhận việc bán xăng thời điểm này không có lời nên nhiều cửa hàng xăng, dầu không muốn bán. Nhiều ngày qua, du khách nườm nượp tiến về các điểm tham quan, giải trí trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, trong các ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đã có trên 200.000 lượt khách đến với các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn và Khu du lịch Núi Cấm. Do đó, việc các cửa hàng xăng, dầu tại đây thông báo "hết xăng" ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch tại địa phương.

Cục tẩy bút chì giá hơn 2 triệu đạt kỷ lục “độc nhất vô nhị"

Nhà sản xuất tẩy Nhật Bản Seed được thành lập vào năm 1915, trở thành một trong những công ty lâu đời nhất trong lĩnh vực kinh doanh tẩy bút chì. Dòng sản phẩm tẩy nổi tiếng nhất của hãng, Radar, được ra mắt vào năm 1968 và nhanh chóng trở thành sản phẩm được yêu thích tại thị trường Nhật Bản.

Cục tẩy Radar S-10000 có kích thước 276 x 141 x 43 mm và nặng hơn 2,2 kg, khiến nó trở thành cục tẩy lớn nhất được bán trên thị trường.

Cục tẩy S-10000 đã xuất hiện được một thời gian, nhưng gần đây nó đã gây sốt ở Nhật Bản sau khi ai đó đăng những bức ảnh về nó trên Twitter. Công ty thực sự cảm ơn họ vì đã giúp công ty thu hút sự chú ý về sản phẩm.

Thị trường thực phẩm sau Tết: Nguồn cung dồi dào, giá cả không tăng đột biến

Ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão), trên thị trường Hà Nội, hầu hết các chợ dân sinh và hệ thống siêu thị đã hoạt động bình thường, mặt hàng phong phú, đa dạng dù sức mua còn khá khiêm tốn.

Mặc dù giá có giảm hơn so với ngày mùng 4 Tết nhưng các hàng rau xanh vẫn giữ giá khá cao so với trước Tết. Tại chợ Thành Công (quận Ba Đình), su hào có giá 9.000 đồng/củ; cải bắp 15.000 đồng/kg; súp lơ 20.000 đồng/cái. Ba chỉ, sườn thăn lợn 160.000 đồng/kg; nạc thăn, nạc mông 150.000 đồng/kg. Mức giá này đều cao hơn những ngày trước Tết 30.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm sau Tết không tăng đột biến.

Hệ thống các siêu thị cũng đã trở lại hoạt động bình thường với đầy đủ hàng hoá từ rau, thịt, cá… và mức giá bán không tăng, bình ổn so với trước Tết. Tuy nhiên, lượng người mua bán vẫn còn hạn chế, chưa sôi động. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, từ ngày 24/1 (mùng 3 Tết) như mọi năm, thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Do nguồn cung vẫn được đảm bảo, dồi dào nhưng sức mua trong dân giảm hơn so với những năm trước, người dân đang dần chuyển sang thói quen mua sắm chi tiêu hợp lý trong dịp Tết, không còn tâm lý cả năm có một dịp Tết mua sắm cho thoải mái. Vì thế, giá cả thị trường Tết có tăng, giảm nhưng không đột biến và vẫn theo quy luật.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/nong-tuan-qua-thit-gia-tu-phong-thi-nghiem-chuan-bi-tran-ra-thi-truong-c6a21916.html