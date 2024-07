Nóng tuần qua: Ông Donald Trump bị bắn, áo in hình vụ ám sát hụt được rao bán rầm rộ

Áo in hình ông Donald Trump bị bắn được rao bán rầm rộ sau vụ ám sát hụt

Chiều 13/7 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ở thành phố Butler (bang Pennsylvania), Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ bị bắn sượt qua tai phải và ngã xuống tuy nhiên không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn. Nghi phạm vụ xả súng - Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) - đã bị bắn hạ.

Thời điểm ông Trump đứng dậy sau khi trúng đạn, giơ nắm đấm hô "Fight! Fight! Fight!" (Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!) đã trở thành "khoảnh khắc lịch sử". Ngay lập tức, các loại áo phông, áo hoodie in hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội X và các sàn thương mại điện tử.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), lô áo phông đầu tiên đã được bán trên Taobao, một nền tảng thương mại điện tử phổ biến của Trung Quốc, vào lúc 8h40 tối hôm 13/7, chỉ khoảng hơn 2 tiếng sau khi vụ ám sát hụt xảy ra.

Không chi trên sàn thương mại điện tử, các loại áo in hình "ông Trump bị bắn" đã được bày bán ở nhiều cửa hàng. Trên mạng xã hội X, những bài đăng bán áo in hình ông Trump bị ám sát hụt cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ.

Tại sao Bộ Tài chính đề xuất không giảm 50% phí trước bạ ô tô?

Tại văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định dự án Nghị định thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trước khi trình Chính phủ, Bộ Tài chính cho hay, về cơ bản, ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương nhất trí với dự thảo Nghị định.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương có ý kiến lo ngại về vi phạm cam kết quốc tế dẫn tới nguy cơ bị xử phạt vi phạm hoặc trả đũa từ các nước mà Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang, cần xây dựng phương án để chủ động ứng phó.

Bàn về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, đã đánh giá cụ thể tác động của việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, việc vi phạm các cam kết quốc tế và đề xuất 2 phương án:

Theo đó, phương án 1 sẽ cân nhắc không thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; phương án 2, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023.

Sau khi phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ thực hiện theo phương án 1, cân nhắc không thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Hết thời oanh liệt, điện thoại 'cục gạch' 2G bị loại khỏi các kệ hàng

Theo lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam, kể từ ngày 16/9/2024, các nhà mạng viễn thông sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G). Nếu chỉ hỗ trợ duy nhất công nghệ mạng 2G, các mẫu máy di động sẽ không còn sử dụng được sau thời điểm 16/9.

Một mẫu điện thoại cục gạch 2G không thể sử dụng sau hạn 16/9. Ảnh: Trọng Đạt

Để chuẩn bị cho sự kiện này, từ 1/3 năm nay, các máy điện thoại 2G không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ TT&TT công bố đã không còn được phép kết nối vào mạng di động.

Trong bối cảnh một lượng lớn người dùng di động bắt buộc phải lên đời máy vào tháng 9 tới đây, các đại lý bán lẻ đều cho biết đã chuẩn bị nhiều dòng sản phẩm với các phân khúc giá khác nhau để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

Giá vé máy bay tăng trở lại

Ngày 16/7, giá vé máy bay từ Hà Nội đến các điểm du lịch “nóng” như Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ... đều tăng mạnh trở lại. Hiện các chặng này giá vé tăng thêm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/vé.

Chặng bay Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 16/7 đến cuối tháng 8, giá vé một chiều hạng phổ thông của Vietnam Airlines, Vietjer Air dao động từ 3,2 - 3,8 triệu đồng, cao hơn từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng ở thời điểm cuối tháng 6. Cách đây một tháng, giá vé khứ hồi từ Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 2,4-3 triệu đồng, hiện mức giá này là từ 3,4 - 4,4 triệu đồng, tăng khoảng 1 triệu đồng/cặp vé khứ hồi.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, tổng thị trường hành khách của ngành hàng không ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 21 triệu khách, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, khách nội địa chỉ đạt 17 triệu, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Để không ảnh hưởng hoạt động đi lại của người dân, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã liên tục yêu cầu các hãng làm việc với các đối tác cho thuê máy bay trên thế giới để tìm kiếm máy bay, bổ sung lực lượng vận tải, đồng thời tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa, các đường bay phục vụ du lịch.

