Nóng tuần qua: Ô tô giảm giá sâu, có mẫu chiết khấu cả trăm triệu đồng

Nhiều mẫu ô tô vẫn được giảm cả trăm triệu đồng

Cụ thể, trong tháng 2/2023, các thành viên VAMA đạt tổng doanh số 20.560 xe, bao gồm 15.681 xe du lịch, 4.692 xe thương mại và 187 xe chuyên dụng. Trong đó riêng doanh số xe du lịch tăng 11,7% so với tháng trước. Trước đó, tháng đầu tiên của năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt 17.314 xe, giảm 51% so với tháng 12/2022 và giảm 44% so với cùng kỳ năm 2022.

Để kích cầu mua xe mới của người dân, trong tháng 3 này nhiều hãng xe và đại lý tiếp tục tung ra những ưu đãi, giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng ở nhiều mẫu xe.

Nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân đã tăng trở lại trong tháng 2 sau khi đã giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023

Theo đó, giới tư vấn bán hàng đang chào bán những chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2022 (VIN 2022) với mức giảm 75-140 triệu đồng tùy phiên bản. Thậm chí một số đại lý đưa ra mức giá giảm lên tới 170 triệu đồng. Những chiếc Santa Fe có VIN 2023 (sản xuất năm 2023) trong tháng 3 cũng có ưu đãi giảm giá tại đại lý, duy trì ở mức 30 - 50 triệu đồng.

Một đối thủ khác của Hyundai Santa Fe là Mazda CX-8 cũng đang được giảm tới 100 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe Ford Everest được một số showroom chào bán với quà tặng là gói bảo hiểm, phụ kiện trị giá tới 50 triệu đồng, một số nơi còn sẵn sàng giảm thêm tiền mặt.

Subaru Forester cũng đang có chương trình giảm giá tới 269 triệu đồng đại lý, áp dụng cho bản i-L tiêu chuẩn, được sản xuất trong năm 2022.

Choáng với chiếc xe ô tô được bán hơn 400 tỷ

Những nhà sưu tập xe hơi giàu có đã chi số tiền kỷ lục tại các cuộc đấu giá xe hơi cổ điển ở Đảo Amelia vào cuối tuần qua, cho thấy thị trường vẫn mạnh, bất chấp lo ngại suy thoái kinh tế và lượng hàng tồn kho giảm.

Tổng doanh thu tại cuộc đấu giá Đảo Amelia đạt 178,4 triệu USD - một kỷ lục cho sự kiện này, vượt qua cả kỷ lục năm 2016 là 140 triệu USD, theo công ty tổ chức sự kiện và bảo hiểm xe hơi cổ điển Hagerty. Hơn 390 chiếc xe đã được bán ra, với mức giá trung bình là 455.293 USD, tăng từ 435.939 USD.

Doanh số bán mạnh và giá cao là dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường đồ sưu tập tăng trưởng bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế, lãi suất tăng và thị trường chứng khoán sụt giảm. Mặc dù các nhà sưu tập đang bắt đầu tránh xa một số sản phẩm có giá quá cao, thì nhu cầu chung đối với những chiếc xe chiến lợi phẩm hàng đầu vẫn rất cao, đặc biệt là trong thế hệ các nhà sưu tập thế hệ Y và Gen Z mới.

Chiếc xe đắt nhất được bán tại Đảo Amelia là chiếc Ferrari 250 GT SWB California Spider đời 1962, được bán tại Gooding & Company với giá 18 triệu USD (hơn 422 tỷ VND) - lập kỷ lục cho một chiếc xe được bán tại các cuộc đấu giá trên Đảo Amelia.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ giá thuê xe điện

Mới đây nhất, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green – Smart – Mobility), chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô điện, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast của ông Vượng tiếp tục hé lộ thêm về bảng giá dịch vụ cho thuê đối với 3 mẫu ôtô điện bao gồm VinFast VF e34, VinFast VF5 và VinFast VF8 Eco. Theo đó, VinFast VF e34 giá cho thuê 11 triệu đồng/tháng kèm giá thuê pin theo tháng là 3,16 triệu đồng, số km tối đa là 2.500 km, đơn giá của 1 km phụ trội 1.265 đồng/km.

Với VinFast VF5, mức giá cho thuê 9,5 triệu đồng/tháng, giá thuê pin 2,7 triệu đồng/tháng, số km tối đa là 2.500 km, đơn giá của 1 km phụ trội 1,082 đồng/km.

Xe điện VinFast

Đối với VinFast VF8 Eco, mức giá cho thuê 20 triệu đồng/tháng, giá thuê pin 4,64 triệu đồng/tháng, số km tối đa là 2.500 km, đơn giá của 1 km phụ trội 1,850 đồng/km.

Theo thông tin từ GSM mức giá trên áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Thời điểm này GSM chưa triển khai cho cá nhân thuê ôtô điện.

Mỗi con lợn xuất chuồng bị lỗ gần 1 triệu đồng

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để "cứu" ngành chăn nuôi trong nước. Thời gian gần đây, giá lợn hơi lao dốc mạnh khiến mỗi con lợn xuất chuồng, người dân lỗ gần 1 triệu đồng trong khi giá thức ăn chăn nuôi cao ở mức rất cao.

Theo ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thời gian qua, ngành chăn nuôi đang chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi (AFS), dịch bệnh COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu trên toàn cầu, dẫn tới chi phí logistic tăng cao, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng kỷ lục.

Trong khi đó, giá bán sản phẩm chăn nuôi ra thị trường giảm rất mạnh, gây thua lỗ lớn cho toàn ngành. Cụ thể, giá lợn hơi tại Việt Nam hiện đã giảm mạnh về mức 45.000 đồng/kg tại miền Bắc và 47.000 đồng/kg tại miền Nam. Trong khi giá thành sản xuất lên tới 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định, trong thời gian tới sẽ có rất nhiều hộ chăn nuôi sẽ phải “đóng chuồng, đóng ao” vì thua lỗ triền miên, càng làm càng lỗ. Nhiều người chăn nuôi không có khả năng tái đàn do giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi.

Bưởi da xanh chỉ còn 8.000 đồng/kg, nhà vườn định chặt bỏ hàng trăm gốc

Hơn 2 năm nay, giá bưởi da xanh xuống thấp, có thời điểm dịch bùng phát ở nước ta khiến bưởi không tiêu thụ được. Còn năm nay, có nhà vườn chỉ bán được 8.000 – 9.000 đồng/kg, bưởi đẹp được giá tầm 15.000 – 16.000 đồng/kg, người trồng không có công, thậm chí là lỗ lớn.

Bưởi rớt giá tiếp tục thời gian nữa, nhiều người trồng cho biết có thể sẽ chặt bớt đi và trồng sang loại cây khác đem lại kinh tế cao.

Bưởi da xanh giá thấp khiến nhà vườn không buồn thu hoạch.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Văn Nam, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, thông tin dù cuối tháng 11 năm ngoái, Bến Tre là địa phương đầu tiên xuất lô bưởi da xanh đi Mỹ hơn 100 tấn. Tuy nhiên, ông cho biết phần lớn diện tích bưởi xuất khẩu hiện nay chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Theo ông, kể từ sau đợt dịch, do thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc vẫn chưa mở cửa, bưởi cũng như nhiều nông sản khác vì vậy rớt giá kéo dài.

