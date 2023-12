Nóng tuần qua: Ồ ạt thanh lý ô tô cũ giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng/chiếc

Cuối năm ngân hàng thanh lý loạt ô tô cũ, có xe giá khởi điểm chỉ hơn 30 triệu đồng

Khá nhiều xe được giới thiệu giá thanh lý thấp hơn so với giá thị trường, trong đó có cả những xe ô tô chuyên chở tiền có giá khởi điểm dưới 100 triệu đồng.

Tại VIB, hàng trăm chiếc xe ô tô là tài sản bảo đảm đang được rao bán, bao gồm cả phân khúc thấp lẫn xe sang, giá dao động từ vài trăm triệu đến 1,13 tỷ đồng. PGBank mới đây cũng thông báo thanh lý một chiếc xe Toyota Camry 2.4G, sản xuất năm 2008. Chiếc xe có giá khởi điểm 200 triệu đồng.

Nhiều ngân hàng thanh lý ô tô đã qua sử dụng, với giá chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu/xe

Đặc biệt, trong số các xe rao bán, nhiều ngân hàng thanh lý xe ô tô chở tiền với giá khởi điểm dưới 100 triệu đồng. Đặc biệt, tại Agribank chi nhánh Đô Lương Nam Nghệ An mới đây thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 1 chiếc xe chở tiền hiệu Mitsubishi PAJERO. Chiếc xe được rao bán với giá khởi điểm là 36 triệu đồng.

Xe chở tiền được bán thanh lý vốn đã được sử dụng lâu năm, thường là các dòng Mitsubishi Pajero, Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner… được thiết kế lại để phục vụ việc vận chuyển tiền và đảm bảo an ninh. Xe chở tiền của ngân hàng có ưu điểm là đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, thông tin rõ ràng.

Điểm trừ là xe được sử dụng triệt để, dễ có trầy xước, hao mòn lớn, không gian hàng 2 có thể kém thoải mái do vốn phải nhường chỗ cho két sắt. Vì vậy, khi mua xe, chủ sở hữu mới sẽ phải chỉnh trang lại khá nhiều. Do đó, thường là những người "trong nghề", có nhiều kinh nghiệm, chuyên mua tài sản đảm bảo từ ngân hàng mới nên mua.

Giá gạo Việt Nam lập đỉnh mới, bỏ xa đối thủ Thái Lan, Pakistan

Thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã lập đỉnh mới lên mức 663 USD/tấn trong phiên giao dịch tuần qua.

Sau khi lập đỉnh trong phiên giao dịch 21/11, ngay ngày hôm sau, giá gạo của Việt Nam giảm nhẹ 5 USD/tấn. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 658 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 643 USD/tấn.

Dù giảm nhẹ, nhưng giá gạo Việt Nam vẫn đang bỏ xa giá gạo của Thái Lan, Pakistan. Hiện gạo 5% tấm của Thái Lan đang giao dịch quanh mức 590 USD/tấn, gạo 25% tấm là 546 USD/tấn; còn gạo của Pakistan tương tự ở mức 583 USD và 503 USD/tấn.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15-11, Việt Nam xuất khẩu gần 7,4 triệu tấn gạo, giá trị ước khoảng 4,16 tỉ USD.

Theo tính toán của Bộ NN&PTNT, năm nay nước ta có thể xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, kim ngạch dự báo đạt 4,5 tỉ USD.

Giá lợn hơi giảm mạnh, người chăn nuôi bất an

Giá lợn hơi thường tăng vào dịp cuối năm, nhưng mặt hàng này liên tục giảm trên diện rộng và hiện đã đánh mất mốc 50.000 đồng/kg, tạo nên tâm lý bất an của người chăn nuôi.

Ggiá lợn hơi tại miền Bắc ngày 30/11 tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg. Theo đó, hầu hết các địa phương ở khu vực này đều thu mua lợn hơi ở mức 49.000 đồng/kg. Các khu vực khác giảm rải rác ở một số nơi và đà giảm chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lo ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, người dân bán tháo lợn hơi.

Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng có sự biến động khi đồng loạt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, về mức 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi giảm tại nhiều địa phương, và hiện dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho biết với mức giá trên, người nuôi đang thua lỗ trung bình khoảng 5.000 đồng/kg. Trong trường hợp lợn nhiễm dịch, các hộ nuôi còn lỗ nặng hơn.

Theo ông Đoán, sở dĩ giá lợn hơi giảm mạnh do sức mua vẫn còn yếu. Vừa rồi, nhiều doanh nghiệp lớn tăng đàn rất nhiều nên nguồn cung càng lớn. Các nông hộ và trang trại nhỏ ngấm đòn.

Đặc biệt, ông Đoán cho rằng, yếu tố khiến giá lợn hơi lao dốc mạnh là dịch tả lợn châu Phi đang quay trở lại rất phức tạp.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 3,45% chủ yếu do tăng giá thuốc, dịch vụ y tế

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, so với tháng trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,25%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước.

Lý do CPI tháng 11 thăng 0,25% được Tổng cục Thống kê lí giải là do một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 22/2023, tăng học phí theo Nghị định số 81/2021 và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu.

Trong mức tăng 0,25% của CPI tháng 11, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động.

Lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,22%).

Trong đó, bình quân giá xăng dầu trong nước 11 tháng năm 2023 giảm 12,12% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 7,5% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 2,77% so với tháng trước; tăng 9,29% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 3,38%.

Chỉ số giá USD tháng 11 tăng 0,05% so với tháng trước; giảm 1,03% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 1,94%.

