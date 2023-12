Nóng tuần qua: Lô xe hạng sang được thanh lý giảm giá mạnh

Giảm giá lô xe hạng sang ở Hà Tĩnh

Ngày 21/12, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật (đóng tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ mang ra đấu giá lần thứ 3 lô tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước với 7 phương tiện (gồm 6 ô tô và 1 mô tô) do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Sau 2 lần đấu giá không thành công, Công an Hà Tĩnh đã thống nhất hạ giá khởi điểm 1 tỷ đồng lô tài sản.

Lô xe sang được mang ra đấu giá.

Việc này được thực hiện sau khi đơn vị quản lý lô tài sản quyết định giảm giá khởi điểm đấu giá từ 10,5 tỷ đồng xuống còn hơn 9,5 tỷ đồng, nhằm sớm tìm khách hàng tham gia.

Theo thông báo, để tham gia đấu giá lần thứ 3, người đấu giá phải đặt tiền trước 1,9 tỷ đồng; 500.000 đồng/hồ sơ. Hình thức, phương thức là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức trả giá lên. Mỗi bước giá 100 triệu đồng. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 19/12/2023 đến 5/1/2024. Việc công bố giá thực hiện vào ngày 8/1/2024.

Miền Bắc chìm trong giá rét, doanh thu quần áo đại hàn cao gấp 10 lần

Sau khi miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên, lượng đơn hàng của các cửa hàng tăng đột biến.

Nguyễn Phương - chủ cửa hàng quần áo ở Long Biên (Hà Nội) - cho biết chỉ trong một tuần, cửa hàng chị có doanh thu gần 80 triệu đồng, trong khi cả tháng trước đó doanh thu chỉ đạt 8 triệu đồng. Ngay khi Hà Nội đón đợt rét đầu tiên, cửa hàng chị Phương "bão đơn" cả trên các nền tảng online lẫn bán trực tiếp ở cửa hàng.

Các sản phẩm bán chạy chủ yếu là áo phao, áo dạ, mũ len, áo giữ nhiệt và các phụ kiện như tất, găng tay. Chỉ trong một tuần, chị Phương bán được gần 70 chiếc áo phao lông vũ.

Theo bản tin trên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/11 đến 20/12 có 3 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Trong đó, đợt từ 16/12 đến nay đã gây rét đậm, riêng một số nơi ở vùng núi rét hại từ ngày 17/12 đến nay với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C.

Trong những ngày cuối tháng 12, không khí lạnh được dự báo tiếp tục hoạt động, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sang tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn, số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Sầu riêng tăng giá mạnh

Tổng cục Hải quan vừa công bố tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2023.

Trong đó, ngành hàng rau quả có giá trị xuất khẩu 373 triệu USD trong tháng 11, giảm 38,8% (tương ứng giảm 236 triệu USD) so với tháng trước.

Sầu riêng chuẩn xuất khẩu Trung Quốc được trưng bày tại một hội nghị tại TP HCM

Nguyên nhân chính do xuất khẩu sầu riêng (mã HS 08106000) chỉ đạt 83,3 triệu USD, giảm mạnh 75%, tương đương 62,5 triệu USD so với tháng trước.

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết năm 2023, sầu riêng chiếm đến hơn 40% giá trị xuất khẩu ngành rau quả nên các tháng cuối năm sầu riêng hết mùa khiến giá trị xuất khẩu chững lại.

Tại Việt Nam, sầu riêng cho thu hoạch quanh năm nhưng chủ yếu rộ vào các tháng 5,6 tại vùng ĐBSCL và tháng 9,10 tại Tây Nguyên. Hiện nay, sầu riêng chỉ còn một số vùng trái vụ ở ĐBSCL với sản lượng ít ỏi. Ngày 21-12, các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL đưa ra giá 153.000 đồng/kg với sầu riêng Monthong loại 1, loại 2 là 138.000 đồng/kg; sầu riêng Ri 6 loại 1 là 116.000 đồng/kg, loại 2 có giá 102.000 đồng/kg.

Tiểu thương Hàng Mã bán hàng mỏi tay dịp Giáng sinh

Phố Hàng Mã (Hà Nội) được biết đến là nơi buôn bán rất nhiều các mặt hàng dùng để trang trí cho các dịp quan trọng trong năm. Không chỉ riêng Giáng Sinh, những ngày lễ như Tết Nguyên Đán, Trung thu, Halloween... nơi đây cũng tràn ngập những món đồ chơi, đồ trang trí đầy màu sắc. Năm nay, với sự đầu tư chỉn chu của các chủ cửa hàng, con phố này trở thành một địa điểm tham quan, check-in rất “hot” cho người dân thủ đô.

Các mặt hàng đặc trưng của Giáng sinh như cây thông, vòng nguyệt quế, tuần lộc, người tuyết... có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Giá thành cũng sẽ dao động theo kích cỡ, kiểu dáng...

Năm nay, các mặt hàng như cây thông Noel được bán với giá từ 200.00 đồng cho đến vài chục triệu đồng tùy kích cỡ và cách trang trí. Vòng nguyệt quế được rao bán bán với giá thành từ 200.000 đến 500.000 đồng. Ngoài đồ trang trí nhà cửa thì trang phục, phụ kiện cho lễ hội cũng là mặt hàng được bày bán nhiều ở đây, giá cả cũng rất đa dạng, trung bình rơi vào khoảng 30.000 đến 200.000 đồng.

Những món đồ phục vụ cho việc chụp ảnh được bày bán khắp mọi nơi nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cũng như thu hút các bạn nhỏ đến tham quan cửa hàng.

Lễ Giáng Sinh 24-25/12 càng ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Việt Nam nhờ có nhiều hoạt động phong phú, là dịp để “kéo” mọi người về gần nhau hơn trong những ngày cuối cùng của năm.

