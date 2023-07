Nóng tuần qua: iPhone 14 giảm sốc, thậm chí bán giá lỗ vẫn ế khách

Giá bán iPhone 14 giảm liên tục vẫn ế

Cụ thể, hiện giá bán iPhone 14 Pro Max 128 GB VN/A chỉ còn từ 25,79 triệu đồng, giảm thêm 400.000 đồng so với cuối tháng 6, nâng tổng mức giảm lên hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. So với giá trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, giá bán iPhone 14 Pro Max trên thị trường đang rẻ hơn khoảng 4-5 triệu đồng. Tương tự, phiên bản iPhone 14 Pro Max 256GB và 512GB cũng chỉ còn lần lượt 26,69 triệu đồng và 33,19 triệu đồng.

Giá iPhone tiếp tục giảm do sức mua yếu

Bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt, cho biết đợt giảm giá này do Apple trợ giá và hệ thống cũng giảm thêm để kích cầu thị trường vào đầu quý III.

Theo bà Phương, mức giá này đã sát với giá nhập, thậm chí một số nơi đã phải chấp nhận bán lỗ để cạnh tranh, thu hút khách hàng khi các ông lớn khơi mào cuộc chiến giá rẻ.

Dù giá bán iPhone giảm liên tục nhưng ông Nguyễn Lạc Huy (đại diện CellphoneS) nhận xét là sức mua trong nhiều tháng qua cũng như hiện tại vẫn rất yếu trong khi nguồn hàng trên thị trường rất dồi dào, thậm chí dư thừa nhưng các hệ thống bán lẻ vẫn phải nhập hàng vào do đã cam kết với hãng trước đó.

Giảm 50% lệ phí trước bạ nhưng ô tô vẫn ế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2023 về giảm 50% lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Chính sách này được áp dụng chính thức từ ngày 1/7 đến 31/12. Việc giảm 50% LPTB giúp người mua xe tiết kiệm từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/chiếc, kỳ vọng kích cầu thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp ngành ô tô vượt qua khó khăn.

Hàng chục mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% LPTB. Thậm chí, nhiều mẫu xe còn tung thêm nhiều ưu đãi như giảm 100%-150% LPTB, tặng thêm nhiều dịch vụ khác để thu hút khách.

Đáng chú ý, hai mẫu xe nhập khẩu là Civic và Accord vốn không đủ điều kiện để được hưởng chính sách giảm 50% LPTB nhưng hãng Honda vẫn tung chương trình giảm 50% LPTB cho khách mua.

Đại diện một đại lý ô tô tại quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đợt giảm LPTB năm trước có sức mua mạnh, do yếu tố dịch bệnh năm 2021 nên đến đầu năm 2022 nhu cầu mua xe tăng trở lại.

Tuy nhiên, lần giảm LPTB này, dù trong tháng 6, đón đầu chính sách, các đại lý đã giảm 50%-100% LPTB nhưng lượng khách mua xe để được hưởng ưu đãi không nhiều.

Vải thiều Việt đi đường biển có mặt ở siêu thị Mỹ, giá 200.000 đồng/kg

Thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco (Bộ Công Thương) cho biết, lô hàng gần 20 tấn vải thiều được vận chuyển theo đường biển đã nhập khẩu thành công vào thị trường Mỹ.

Theo đó, ngày 30/6 vải thiều chính thức bày bán ở hệ thống siêu thị Safeway, Albertsons tại các tiểu bang bờ Tây của nước này.

Đây là kết quả sau nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, doanh nghiệp (DN) trong nước, đặc biệt sự kiên trì, đầu tư bài bản chuyên nghiệp của công ty Dragonberry Produce có trụ sở tại thành phố Canby, Oregon (Mỹ).

Vải thiều Việt Nam được quảng bá với thương hiệu Golden Lychee đóng gói bao bì đẹp mắt. Ảnh: Bộ Công thương

Hệ thống siêu thị Safeway và Albertsons có mạng lưới lớn nhất bờ Tây nước Mỹ với 1.213 cửa hàng. Có thể thấy vải thiều Việt Nam bày bán tại hệ thống chuỗi siêu thị trên là nỗ lực lớn của DN hai quốc gia.

Vải thiều Việt Nam được quảng bá với thương hiệu Golden Lychee, bao bì đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của khách hàng Mỹ.

Đặc biệt, vải thiều Việt Nam bán tại hệ thống chuỗi hai siêu thị trên với giá 200.000 đồng/kg là thành công lớn trong thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường này. Do phần lớn trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ mới chỉ tiếp cận được hệ thống chợ, siêu thị nhỏ phục vụ người tiêu dùng gốc Á.

Giá vé máy bay hè giảm mạnh

Khảo sát trên website các hãng hàng không và các trang mạng bán vé máy bay trực tuyến, giá vé máy bay đang có xu hướng giảm mạnh so với cao điểm đầu mùa hè.

Các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines còn rất nhiều vé máy bay khởi hành trong tháng 7 với giá không cao. Giá vé máy bay tới các điểm du lịch, như từ Hà Nội, TP HCM đến Phú Quốc, cũng hạ nhiệt rất nhiều so với giai đoạn tháng 5.

Chặng TP HCM - Phú Quốc khởi hành giữa tháng 7 có giá từ 2 triệu đồng/khứ hồi; chặng Hà Nội - Phú Quốc cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/khứ hồi. Các mức giá này giảm tới 50% hoặc hơn so với thời điểm vé máy bay tăng "sốc" dịp 30-4 vừa qua.

Các điểm du lịch biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay điểm đến nổi tiếng như Huế, Đà Lạt… được đông đảo hành khách lựa chọn.

Một số chuyên gia du lịch cho biết năm nay, thị trường du lịch hè không bùng nổ như mọi năm, sức mua của khách hàng thấp hơn kỳ vọng. Điều này buộc các hãng hàng không phải giảm giá vé máy bay để thu hút khách, kéo doanh thu lên trong những tháng còn lại của mùa hè.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/nong-tuan-qua-iphone-14-giam-soc-tham-chi-ban-gia-lo-van-e-khach-c6a31712.html