Nóng tuần qua: Hết “hot”, chủ vườn lan đột biến còng lưng trả lãi ngân hàng, thanh lý cả vườn

Lan đột biến rớt giá thảm

Chỉ cách đây hơn 1 năm lan đột biến từng làm mưa làm gió với mức giá săn lùng từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng cho mỗi giao dịch (chậu lan).

Cũng thời điểm đầu năm 2021 không ít người khoe đổi đời từ lan đột biến, thì lúc này chỉ sau hơn 1 năm rất nhiều người rơi xuống vực thẳm thậm chí vỡ nợ, phá sản vì ôm mộng làm giàu từ nó.

Giá lan đột biến giảm thê thảm

Theo bảng kê giá lan đột biến của một người chuyên trồng lan tại Lâm Đồng, thời điểm sốt, hot nhất trên thị trường là 5 cánh trắng Bảo Duy, thời điểm thị trường sốt (02/2021) loại mới nhú 3 lá được giao dịch giá 2,5 tỷ; 10cm giá 7 tỷ đồng. Nhưng hiện tại (7/2022) loại mới nhú 3 lá còn 25 triệu đồng và loại 10cm còn 60 triệu đồng.

Loại phổ biến hơn là 5 cánh trắng Phú Thọ, thời điểm thị trường sốt (02/2021), loại mới nhú 3 lá giao dịch giá 1,2 triệu đồng và 10cm giá 15 triệu đồng. Hiện tại, loại lan trên chỉ dao động từ 15 nghìn đến 50 nghìn/thân đẹp.

Tại các nhà vườn lớn, lúc còn "hot", trung bình lượng bán một tháng cho các lái buôn dao động từ 5 đến 40 tỷ đồng. Người mua ra vào và đặt hàng tấp nập. Nhưng hiện tại, tiền bán lan không đủ đóng lãi ngân hàng, thậm chí nhiều nhà vườn muốn tìm người mua với giá thanh lý cả vườn nhưng cũng khó khăn.

Loại nhãn lên đến 150.000 đồng/kg vẫn đắt hàng

Nhãn tiêu là loại nhãn có quả khá nhỏ và hạt cũng nhỏ, mùi thơm và ăn có vị ngọt thanh. Nhãn tiêu có 2 loại đó là tiêu nguyên cây và nhãn tiêu lộn. Cụ thể, loại tiêu nguyên là hầu hết quả nào cũng hạt nhỏ như hạt tiêu, thi thoảng mới lộn vài quả hạt to. Loại này có đặc điểm là quả mọc thành chùm nhìn như quả bòn bon, ăn rất thơm, ngon, khi thu hoạch cũng dễ dàng. Còn loại thứ 2 là nhãn tiêu lộn, tức là chỉ 50% là nhãn tiêu, còn lại 50% là loại nhãn có cùi mỏng, hạt rất to.

Giá loại nhãn này chưa bao giờ xuống thấp. Năm nào, khách tới vườn tự mua thì sẽ bán giá 80.000 đồng/kg, còn chủ vườn tự hái hái và vận chuyển đi sẽ có giá 100.000 đồng/kg.

Nhãn tiêu được ưa chuộng

Nhãn tiêu vào vụ từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8 Dương lịch.

Chưa năm nào giá nhãn tiêu xuống thấp. Vì nhãn tiêu số lượng rất ít, khách hàng lại ưa chuộng nên giá bán lúc nào cũng ở mức cao, chưa năm nào giá bán lẻ dưới 100.000 đồng/kg.

Chủ đầm sen Hồ Tây mỏi tay đếm tiền

Mùa sen năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên sen nở muộn kéo dài đến nửa đầu tháng 7. Là vụ sen đầu tiên sau dịch Covid-19, rất đông người dân, các bạn trẻ thậm chí cả du khách thập đã đổ về các đầm sen ở Tây Hồ (Hà Nội) để chụp ảnh, thưởng trà cùng sen.

Đây cũng là lúc những chủ đầm sen vào vụ “hốt bạc” với loạt dịch vụ liên quan như: bán vé cho khách chụp ảnh; cho thuê đồ; bán trà… Vào những ngày cao điểm, ở đây đón hàng nghìn lượt khách, chủ đầm nhờ vậy chỉ ung dung ngồi mát đêm tiền.

Tại khu vực gần công viên nước Hồ Tây có từ 4 – 5 đầm sen với kết cấu tương đối giống nhau. Theo đó, các đầm sen này đều thu vé vào cửa giá 50.000 đồng/người. Ngoài ra, giá thành các dịch vụ khác như: Trang điểm từ 100.000 – 200.000 đồng/người; thuê quần áo khoảng 150.000 đồng/bộ; thuê phụ kiện tiểu cảnh chụp ảnh 20.000 đồng/người/lượt; hoa sen tươi dao động từ 120.000-150.000 đồng/bó.

Bên cạnh đó, các thợ chụp ảnh “ruột” muốn ở luôn trong đầm phải đặt trước với chủ đầm hàng tháng để giữ chỗ, nếu là thợ đi cùng khách từ ngoài vào không thuộc quản lý của đầm sen sẽ mất vé như người thường.

Để có bộ ảnh đẹp với sen trung bình khách hàng phải chi từ 500.000 – 1.000.000 đồng/một bộ ảnh. Tuy nhiên, nhiều người “chịu chơi” hơn khi đầu tư từ trang phục tới thợ chụp ảnh “xịn”, giá thành có thể lên tới 5 triệu/bộ ảnh.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế nhập khẩu xăng

Bộ Tài chính đã gửi văn bản sang Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định dự án Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế MFN) đối với mặt hàng xăng.

Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì có thuế suất từ 20% xuống 10% thay cho phương án gửi xin ý kiến trước đó là từ 20% xuống 12%.

Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, địa phương, căn cứ vào nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 cũng như diễn biến thị trường xăng dầu thế giới gần đây.

Giá xăng tại Việt Nam thời gian qua tăng cao

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN theo phương án này vẫn đảm bảo có được dư địa để đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mới trong tương lai và đảm bảo không phát sinh nghĩa vụ của Việt Nam trong các cam kết quốc tế.

Việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng mặc dù có thể không tác động nhiều đến việc làm giảm giá xăng trong nước do hiện nay xăng nhập khẩu chủ yếu từ ASEAN và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung xăng từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khu vực Trung Đông, Nam Mỹ, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một số đối tác như hiện nay trong trường hợp nguồn cung trên thị trường thế giới biến động.

Thời tiết thất thường, rau xanh tại TP.HCM tăng giá

Ngày 13/7, tại nhiều chợ truyền thống như An Đông (quận 5), Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Phú Lâm (quận 6)… rau về chợ ít phong phú hơn trước. Tăng mạnh nhất là nhóm rau cải, giá bán lẻ khoảng 30.000 đồng/kg; xà lách, rau thơm 60.000 - 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 50% so với tháng trước. Các loại bầu, bí khoảng 17.000 - 20.000 đồng/kg, tăng 30% so với tháng trước. Theo nhiều tiểu thương, nguyên nhân được lý giải các loại rau tăng giá là do giá xăng tăng, kèm theo đó là thời tiết thất thường, Đà Lạt mưa nhiều, còn Hà Nội nắng nóng khiến hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều loại bị hỏng ngay trên ruộng khiến nguồn cung khan hiếm, giá tăng…

Theo thống kê của Sở NN-PTNT TPHCM, nhu cầu tiêu thụ rau củ các loại bình quân mỗi ngày tại TPHCM là 4.246 tấn, khả năng tự cung cấp của TP.HCM chỉ khoảng 25 - 28%, còn lại phải nhập từ Đà Lạt, Tiền Giang, Long An…

Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-het-hot-chu-vuon-lan-dot-bien-cong-lung-tra-lai-ngan-hang-thanh-...Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-het-hot-chu-vuon-lan-dot-bien-cong-lung-tra-lai-ngan-hang-thanh-ly-ca-vuon-502022177162327482.htm