Nóng tuần qua: Bất ngờ lão nông miền Tây rao bán cây giá 70 tỷ đồng

Choáng ngợp cây cổ thụ gần 70 tỷ ở miền Tây

Mới đây, kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương giới thiệu một cây cổ thụ có hình dáng độc lạ được mệnh danh là “cây thần đèn” đẹp nhất miền Tây. Đó là cây cổ mộc bằng lăng độc đáo thuộc sở hữu của chú Sơn (74 tuổi, sống tại Cù lao Tân Quy, Trà Ôn, Vĩnh Long).

Đáng chú ý, chú Sơn rao bán cây với giá 69 tỷ đồng khiến nhiều người tò mò. Theo tiết lộ của chú Sơn, "cây thần đèn" là giống cây cổ mộc bằng lăng có tuổi đời hơn 300 năm. Cây sở hữu dáng thế độc đáo hiếm loài cây cảnh nào sánh bằng. Cây cao tới 4m, phải đứng từ xa mới quan sát được hết.

Đặc biệt, gốc cây có hình con quy (con rùa). Theo lời kể của chủ nhân, cây mộc bằng lăng có dáng thế độc nhất vô nhị là nhờ ông đã dày công chăm sóc và uốn tỉa mỉ mấy chục năm. Sau đó ở từng khúc, chú Sơn tạo kiểu để cây trông thật có hồn cốt.

Giá gas giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay

Nhiều công ty gas thông báo từ ngày 1/4, giá gas đồng loạt giảm với mức giảm mạnh nhất so với từ đầu năm tới nay.

Công ty TNHH một thành viên dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo giá gas của hãng này giảm 62.000 đồng bình 12kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng 399.000 đồng bình 12kg.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, giá gas của công ty sẽ giảm 58.000 đồng/bình 12 kg và 242.000 đồng/bình 50 kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 436.500 đồng/bình 12 kg và 1.818. 000 đồng/bình 50 kg.

Tương tự, Công ty Cổ phần kinh doanh gas LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết, giá gas giảm 58.000 đồng/bình 12kg và 217.000 đồng/bình 45kg. Vì vậy, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 417.912 đồng/bình 12kg và 1.567.670 đồng/bình 45kg.

Theo các công ty gas, do giá gas thế giới tháng 4 chốt 550 USD/tấn, giảm 180 USD/tấn so với tháng trước nên các công ty điều chỉnh giảm theo.

Bán xăng kém chất lượng, một công ty bị phạt gần 350 triệu đồng

Ngày 14/3, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty dầu khí C.K (trụ sở chính tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) đã để chi nhánh công ty tại thị xã Bình Minh (ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) sử dụng 2 trụ bơm xăng, dầu phục vụ kinh doanh có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực từ tháng 11/2021 và bán xăng Ron 95-III, dầu DO 0,05S có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ hơn 132 triệu đồng.

Hành vi của công ty đã vi phạm quy định tại Nghị định số 119 ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 126 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty dầu khí C.K tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Hơn 2 triệu hộ chăn nuôi 'treo' chuồng trước 'bão' giá

Sau vài năm cơn 'bão giá' thức ăn chăn nuôi ập đến, từ khoảng 4 triệu người tham gia chăn nuôi trên cả nước đến nay chỉ còn hơn 2 triệu người. Theo các chuyên gia, nếu không có giải pháp khẩn cấp hạ giá thức ăn chăn nuôi, nguy cơ nhiều làng nghề nuôi lợn tiếp tục bị xóa sổ.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho biết, sau mười mấy lần tăng giá liên tục, hiện giá cám cao hơn 40% so với năm 2020. Các dịch vụ chăn nuôi cũng tăng 10-15%... Điều này khiến người chăn nuôi ở "thủ phủ" Đồng Nai đang lỗ nặng, không khác gì so với lúc xảy ra khủng hoảng giá lợn hơi vào 6 năm trước.

Giá cám tăng hơn 40% và duy trì trong thời gian dài đang khiến người chăn nuôi lỗ nặng

Theo ông Đoán, hiện mỗi con lợn xuất chuồng, người dân lỗ 1 triệu đồng diễn ra khá phổ biến. Trước cơn bão giá thức ăn chăn nuôi, hàng loạt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Đồng Nai không trụ được phải bỏ nghề.

Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi neo cao trong thời gian dài, cần khẩn cấp tìm cách hạ giá thành thức ăn chăn nuôi bằng cách giảm thuế suất nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0%.

