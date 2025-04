Nóng nhất trong ngày: Giá vàng trong nước vẫn tăng dù thế giới giảm; Chu Thanh Huyền dính bê bối trốn thuế

Giá vàng tăng vượt mốc 122 triệu đồng/lượng dù thế giới quay đầu giảm

Trong khi giá vàng thế giới đêm qua bất ngờ quay đầu giảm mạnh, có thời điểm xuống dưới mốc 2.985 USD/ounce và chốt phiên ở mức 3.327 USD/ounce, thì giá vàng trong nước hôm nay lại đột ngột tăng mạnh.

Ngày 18/4, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 120-122,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Đây được coi là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng trong nước chưa dừng tăng

Cùng thời điểm, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ với giá 114-117 triệu đồng/lượng (mua – bán), không thay đổi so với phiên ngày hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thu hồi 2 lô sản phẩm hỗ trợ giảm cân

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang lưu thông trên thị trường, phát hiện 2/20 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm Sibutramine.

Trong đó, sản phẩm thứ nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Dáng xuân phục linh gold" (lô sản xuất: 11/2023; ngày sản xuất: 1/11/2023; hạn sử dụng: 1/11/2026). Quy cách đóng gói hộp 30 viên. Sản xuất tại Austin Biologic& Technology Limited Austin Road West Level 206, International Commerce Centre, Hong Kong. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm là Công ty cổ phần EU YB.

Sản phẩm thứ hai là thực phẩm "Best Slim Collagen" (Lot/production should be used before # 29L367-01/2027). Quy cách đóng gói hộp 40 viên. Sản xuất theo thông tin trên nhãn là Arnet Pharmaceutical, địa chỉ 2525 Davie Road. Bldg 330. Davied, Florida 33317; xuất xứ Mỹ. Sản phẩm do Hoa Anh Đào mediacal equiment company nhập khẩu và được phân phối bởi Công ty TNHH thiết bị y tế Hoa Anh Đào.

Cả hai mẫu này đều được lấy tại hộ kinh doanh ở Trung tâm phân phối dược Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.

Người tiêu dùng lưu ý không mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm có thông tin như trên. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố tự kiểm tra, thu hồi và xử lý sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do phát hiện chứa chất cấm trên địa bàn.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ Chu Thanh Huyền bị tố có dấu hiệu trốn thuế

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chuyển đơn tố cáo liên quan đến Chu Thanh Huyền, người nổi tiếng trên mạng xã hội được biết đến là vợ cầu thủ bóng đá Quang Hải, tới Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội để xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

Cục Quản lý Dược chuyển đơn tố cáo Chu Thanh Huyền đến Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội.

Theo nội dung đơn do công dân H. gửi ngày 25/3, Chu Thanh Huyền bị tố cáo kinh doanh bộ mỹ phẩm OHUI PRIME xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế. Hình thức bán hàng chủ yếu diễn ra trên fanpage cá nhân. Cục Quản lý Dược xác định đây là nội dung không thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới cơ quan chức năng địa phương để xử lý theo quy định.

Loại rau mầm được mệnh danh là "vua" vitamin K, đổ về Thủ đô, bán la liệt nhiều mức giá

Thời gian gần đây, bắp cải mầm (Brussels sprouts) - loại rau được mệnh danh là "vua vitamin K" đang xuất hiện ngày càng phổ biến và được bày bán tại nhiều chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội.

Không chỉ được ưa chuộng nhờ giá trị dinh dưỡng cao, loại rau này còn gây chú ý bởi mức giá khá mềm, dao động từ 20.000-70.000 đồng/kg, tùy nơi bán.

Ngày 13/4, ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), loại rau này đang được rao bán công khai với giá 20.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Ái - tiểu thương tại chợ đầu mối phía Nam cho biết: "20.000 đồng là giá bán lẻ cho người tiêu dùng mua từ vài killogram trở xuống. Với người mua số lượng nhiều để bán lại tại các chợ dân sinh khác hoặc bán tại hội nhóm cư dân, giá bán sẽ tốt hơn rất nhiều".

Mặc dù rau cải mầm chỉ được bán với mức giá từ 20.000 đồng/kg tại chợ đầu mối phía Nam, nhưng tại một số chợ dân sinh khác như chợ Thành Công, Nghĩa Tân, Mai Dịch… hoặc "chợ mạng", bắp cải mầm được bán với mức giá dao động từ 40.000-70.000 đồng/kg.

Cây dại ven đường bỗng hóa "vàng xanh", thành đặc sản nổi tiếng

Trên chợ mạng thời gian gần đây có rao bán một loại rau đặc sản có tên rất lạ tai, đó là cây pạ phì. Pạ phì là cây mọc hoang dại ở ven đường, bìa rừng ở Bát Xát, Lào Cai. Mùi vị của lá pạ phì như hạt tiêu hay mùi hoa quế, hoa hồi.

Cái đặc biệt nhất của lá pạ phì chính là chúng tỏa mùi thơm rất riêng. Ngay khi hái hay lúc rửa, mùi thơm tỏa ra giống như mùi của hoa quế, hoa hồi và thảo quả. Chính vì mùi thơm này mà hiện nay chúng được biết tới rộng rãi.

Tuy là cây dại nhưng lá pạ phì ăn rất mát, lành, vị ngon ngọt. Trước đây người dân vẫn thường hái lá pạ phì trên rừng về ăn thay rau, món phổ biến nhất là luộc chấm mắm tỏi hoặc xào bò, xào thịt trâu.

Khi du lịch phát triển, thứ lá dại này được biết tới nhiều hơn, trở thành đặc sản nổi tiếng. Tại các phiên chợ vùng cao, pạ phì được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg. Còn trên chợ mạng, một số địa chỉ bán rau rừng Tây Bắc rao bán pạ phì với giá khoảng 80.000 đồng/kg.

Chúng thường được sử dụng để nhúng lẩu vì có thể khử bớt mùi tanh của cá hồi. Loại lá này ăn kèm với thịt nướng cũng rất hợp. Ngoài ra, chúng cũng có thể xào, luộc, nấu canh, ăn như tầm bóp dưới xuôi.