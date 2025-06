Nóng nhất trong ngày: Giá vàng thế giới tăng dựng đứng, trong nước giảm; Hình ảnh "tố" heo bệnh là thật

Giá vàng thế giới tăng phi mã, trong nước giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (2/6) tăng hơn 1% khi căng thẳng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm, khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Theo ghi nhận lúc 16h26, giá vàng giao ngay tăng 1,86%, đạt 3.349,5 USD/ounce.

Ngày 30/5, ông Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ 25% lên 50%, khiến Ủy ban châu Âu lập tức cảnh báo về các biện pháp đáp trả. “Trong bối cảnh lo ngại về thương mại và địa chính trị nổi lên, giá vàng tăng ngay đầu tuần là điều dễ hiểu,” ông Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, nhận định.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng trong khi giá vàng trong nước giảm

Cùng lúc, Ukraine và Nga gia tăng xung đột trước vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul. Một số vụ tấn công lớn, bao gồm cuộc tấn công táo bạo của Ukraine và đợt không kích bằng drone của Nga vào ban đêm, làm gia tăng bất ổn địa chính trị, thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC chiều 2/6 niêm yết ở mức 115,8-117,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng nay. Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây công bố nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm.

Hình ảnh heo bệnh là thật, được chụp tại cơ sở gia công cho C.P. Việt Nam

Ngày 2/6/2025, đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang kiểm tra hai cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga, gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, nhằm xác minh hình ảnh heo “có dấu hiệu bất thường” được đăng trên mạng xã hội, liên quan đến công văn từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng. Cơ sở Dững Nga, do bà Trần Thị Nga làm chủ, tập kết khoảng 500 con heo, giết mổ 30-40 con/ngày.

Ông Nguyễn Chí Cường, đại diện cơ sở Dững Nga, xác nhận hình ảnh heo bệnh chụp tại đây vào 26/3/2022, nhưng khẳng định heo nhập về khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch. Một con heo có biểu hiện bất thường đã được báo cáo, chụp hình qua Zalo để xin tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy được lập biên bản, có xác nhận của nhân viên thú y và công ty, đảm bảo không đưa ra thị trường mà chuyển thành thức ăn cho cá.

Ông Hà Hữu Tâm, đại diện C.P. Việt Nam tại Hậu Giang, xác nhận hình ảnh do ông L.Q.N., cựu nhân viên, đăng tải, nhưng không rõ nguồn gốc hình ảnh. Ông khẳng định con heo đã được tiêu hủy đúng quy trình. Đoàn kiểm tra yêu cầu tài liệu chứng minh, nhưng chỉ nhận được một tờ giấy chưa rõ nội dung.

Ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Hậu Giang, cho biết sẽ yêu cầu báo cáo chi tiết từ các bên để làm rõ sự việc, đảm bảo khách quan. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý tiếp.

Nhiều địa phương vào cuộc kiểm tra cửa hàng, lò mổ liên quan C.P. Việt Nam

Ngày 2/6/2025, nhiều địa phương ở ĐBSCL vào cuộc kiểm tra cửa hàng và lò mổ liên quan Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam sau cáo buộc của ông L.Q.N. (40 tuổi, Sóc Trăng) về việc cửa hàng C.P. tại huyện Mỹ Xuyên bán heo, gà bệnh và thịt hôi thối. Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII đã lấy mẫu thịt heo tại cửa hàng C.P. ở TP Sóc Trăng để kiểm tra.

Tại Cần Thơ, lực lượng chức năng kiểm tra 2 lò mổ C.P. thuê tại Thốt Nốt và Phong Điền, cùng 7 cửa hàng C.P. Freshop ở Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy. Kết quả sơ bộ cho thấy heo có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy kiểm dịch, chưa phát hiện vi phạm. Ở Kiên Giang, đoàn kiểm tra đang xác minh các điểm kinh doanh C.P. nhưng chưa công bố kết quả.

Tại Cà Mau, lò mổ P.L. (C.P. thuê) được kiểm tra khi đang giết mổ hơn 20 con heo. Heo có giấy kiểm dịch, không phát hiện dấu hiệu bệnh. Ở Sóc Trăng, đoàn liên ngành kiểm tra 4 điểm kinh doanh C.P., gồm 1 điểm tại Mỹ Xuyên, 2 điểm tại TP Sóc Trăng, và 1 điểm tại Ngã Năm vào ngày 31/5. Kết quả đang được tổng hợp.

Sóc Trăng đề nghị Hậu Giang phối hợp xác minh hình ảnh heo bệnh chụp tại Phụng Hiệp (Hậu Giang) vào tháng 3/2022, do ông L.Q.N. đăng tải. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hậu Giang đang kiểm tra để phản hồi. Kết quả kiểm tra tại Sóc Trăng và các tỉnh sẽ sớm công bố để làm rõ cáo buộc.

Loạt siêu thị điện máy xả hàng, điều hoà trưng bày giảm giá “sốc” tới 59%, có nên mua không?

Vào cao điểm mùa hè, các siêu thị điện máy như Pico, MediaMart, HC, và Điện Máy Xanh đồng loạt giảm giá điều hòa trưng bày, với mức giảm “sốc” lên tới 59% để kích cầu. Tại Pico, điều hòa Sumikura 9.000 BTU giảm 46% còn 4,59 triệu đồng, Casper SC-09FS36 giảm 32% còn 4,7 triệu đồng. MediaMart triển khai chương trình “Hè rực cháy – giá chạm đáy,” với Casper PC-09TL33 giảm 36% còn 4,49 triệu đồng, Funiki 9.000 BTU giảm 34% còn 4,89 triệu đồng. Tại Điện Máy Xanh, điều hòa LG V10APFUV cũ giảm 59% còn 7 triệu đồng, Samsung AR10DYHZAWKNSV giảm 57% còn 4,7 triệu đồng.

Loạt siêu thị điện máy đang giảm giá, khuyến mãi mặt hàng điều hoà nhằm thu hút khách hàng

Điều hòa trưng bày thường không được cắm điện, chỉ có ngoại hình cũ, vết xước hoặc bụi bẩn, nhưng giá rẻ hơn một nửa so với hàng mới. Anh Lê Duy Thành (Hà Nội) chia sẻ điều hòa trưng bày mua 3 năm trước vẫn hoạt động tốt, không hỏng hóc. Tuy nhiên, anh Tuấn, nhân viên siêu thị tại Đống Đa, cho biết thời gian bảo hành của hàng trưng bày ngắn hơn, linh kiện cho mẫu cũ (trên 5 năm) có thể khan hiếm, dễ hỏng vặt.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ phụ kiện, tránh mua mẫu quá cũ để đảm bảo độ bền. Mặc dù giá hấp dẫn, nhiều người vẫn băn khoăn về chất lượng và bảo hành. Các siêu thị cho biết số lượng điều hòa trưng bày có hạn, thường “cháy hàng” nhanh do giá rẻ.

Quảng Ninh tiêu hủy gần 2.000 búp bê Baby Three chứa chất có hại

Ngày 16/3/2025, Công an Quảng Ninh tiêu hủy 1.914 búp bê Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa Formaldehyde vượt mức cho phép, gây hại sức khỏe. Số hàng này bị thu giữ trên Quốc lộ 18, huyện Tiên Yên, khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe do Hoàng Văn Lương (sinh năm 1991, Lạng Sơn) điều khiển, chở 27 thùng hàng trị giá 106,92 triệu đồng. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Phòng Cảnh sát kinh tế xác định chủ hàng là Hoàng Thành Công (sinh năm 1990, Thái Bình).

Qua giám định, toàn bộ búp bê chứa Formaldehyde vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Công an Quảng Ninh phạt Hoàng Thành Công 45 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Búp bê Baby Three, hay “Bé ba,” là sản phẩm của doanh nghiệp Trung Quốc, ra mắt tháng 5/2024, gây sốt tại Việt Nam cuối năm 2024. Với thiết kế nhân vật tròn trịa, biểu cảm đa dạng, theo chủ đề lễ hội, mùa, hoặc sự kiện, sản phẩm thu hút nhờ hình thức “hộp mù” (blind box), người mua không biết trước mẫu. Từ 15/10 đến 15/11/2024, người tiêu dùng chi 8,8 tỷ đồng mua 37.800 búp bê trên sàn thương mại điện tử và các điểm bán dạo. Tuy nhiên, trào lưu này hạ nhiệt sau vụ búp bê in hình giống “đường đứt đoạn” bị phản ánh vào tháng 3/2025, gây tranh cãi về chất lượng và an toàn.