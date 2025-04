Nóng nhất trong ngày: Giá vàng tăng "điên loạn" cao nhất mọi thời đại; Hoang mang khi phát hiện nuôi con bằng sữa giả

Giá vàng 16/4 tăng như vũ bão, lên mức cao chưa từng có

Ngày 16/4, giá vàng SJC bất ngờ được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng vọt lên mức 113 - 115,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức giá cao kỷ lục của vàng miếng từ trước tới nay. Giá vàng miếng đã tăng 8 - 8,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với giá hôm qua.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn được một số đơn vị điều chỉnh tăng theo vàng miếng SJC.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 110,5 - 113,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 112 - 115 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 110,2 - 113,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Người dân xếp hàng mua từng chỉ vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Ảnh: Hồng Cảnh

Giữa lúc giá vàng tăng như vũ bão, hàng trăm người vẫn nô nức kéo nhau đi mua vàng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng thông báo hết vàng miếng SJC, vàng nhẫn giới hạn mỗi người được mua tối đa 1 chỉ vàng.

Theo quan sát của PV, hôm nay, trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), chủ yếu người dân xếp hàng đi mua vàng. Các cửa hàng đều hết chỗ để xe từ sớm, nhiều khách đến sau 9 giờ phải tìm hàng gửi xe ở các con phố khác với giá 10 nghìn đồng/xe máy.

Đà giảm chưa dừng, giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể về đáy mới

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận thêm một tuần giảm. Giá dầu Brent chốt tuần giao dịch ở mức 64,76 USD/thùng, giảm 0,82% trong khi giá dầu WTI kết thúc tuần ở mức 61,5 USD/thùng, giảm 0,49%. Giá dầu tuần qua biến động tăng, giảm theo diễn biến thuế quan của Mỹ và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Sang tuần này, giá dầu thế giới tăng nhẹ ở phiên giao dịch đầu tuần (ngày 14/4). Giá dầu trong phiên này được hỗ trợ bởi thông tin một số thiết bị điện tử được miễn thuế quan của Mỹ và dữ liệu cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu trong phiên bị hạn chế do lo ngại cuộc chiến thương mại có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (16/4), giá dầu thế giới có xu hướng đi lên. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h54' ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 64,75 USD/thùng, tăng 0,12%. Còn giá dầu WTI ở mức 61,4 USD/thùng, tăng 0,11% so với phiên liền trước.

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (17/4). Một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai có thể được điều chỉnh giảm theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước có thể giảm 330-420 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm 220-320 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên.

Thêm hãng sữa, thực phẩm bổ sung bị Bộ Y tế đề nghị kiểm tra hoạt động quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 15/4 có Văn bản số 754/ATTP-NĐTP gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, báo chí đã phản ánh về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ có dấu hiệu "thổi phồng" công dụng, "thành thần dược chữa bệnh tự kỷ" - vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị kiểm tra hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ và sữa Hikid

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có Văn bản số 741/ATTP-NĐTP gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sản phẩm sữa Hikid vi phạm quy định.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh trong một bài báo về việc kiểm tra, xử lý nội dung quảng cáo sản phẩm sữa Hikid. Cơ sở, sản phẩm được phản ánh trong bài báo nằm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sản phẩm vi phạm trong bài báo đã nêu, báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm và thông tin cho tòa soạn báo.

Hoang mang khi phát hiện nuôi con bằng sữa giả

Khi danh sách 573 loại sữa giả bị phanh phui, chị Hoàng Thu Liên, 33 tuổi, chết lặng vì thấy có loại sữa con đang uống mỗi ngày.

"Cả đêm tôi mất ngủ, nhìn con mà xót xa, tự trách mình", chị Liên, ở Tứ Kỳ, Hải Dương chia sẻ. Con trai chị Liên dùng sữa ngoài từ khi 18 tháng, đến nay đã gần hai năm. Sau nhiều lần đổi các hãng khác nhau, cậu bé chịu uống loại PC100, loại được quảng cáo dành cho trẻ 1-6 tuổi biếng ăn, chậm lớn, thấp còi cần bổ sung dinh dưỡng, với nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand.

Trung bình một ngày con chị dùng ba cữ sữa, đến nay đã uống khoảng 30 hộp, mỗi hộp giá 460.000 đồng. Chị Liên nói giận nhất khi nhớ lại nhiều ngày con ốm không ăn uống được gì, chỉ nuốt được vài thìa sữa, cuối cùng lại là sữa giả. Hiện tại cân nặng, chiều cao con không chênh lệch nhiều với lứa tuổi.

Tại Văn Chấn, Yên Bái, vợ chồng anh Thái Nguyễn, 36 tuổi cũng bàng hoàng khi biết con mình uống phải sữa giả hơn một năm qua. Hai con anh học lớp 5 và 7, thấp còi hơn so với các bạn nên được bố mẹ bổ sung thêm sữa công thức với hy vọng tuổi dậy thì có thể phát triển tốt nhất. Chị Hà (vợ anh) chọn sản phẩm Morkid, sau khi được quảng cáo nguyên liệu sữa non nhập khẩu 100%, chiết xuất tổ yến, giúp trẻ từ 1-15 tuổi tăng cân, tăng đề kháng, phát triển toàn diện.

Hộp sữa 900 gram chị Hà mua với giá 490.000 đồng có cùng một nguồn gốc với sản phẩm chị Liên đã mua, thuộc công ty Rance Pharma. Theo đánh giá của người mua, các loại sữa này không rẻ, có bao bì bắt mắt, kèm những lời quảng cáo như chứa tổ yến, đông trùng hạ thảo... phù hợp cho trẻ nhỏ, người tiểu đường, phụ nữ mang thai.

Cảnh tượng khác thường ở trung tâm thương mại một thời hoàng kim tại Móng Cái

Khác với cảnh sầm uất, buôn bán nhộn nhịp trước đây, Trung tâm thương mại Vinh Cơ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (nằm trên đại lộ Hòa Bình, gần Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái) rơi vào cảnh vắng lặng. Nhìn từ đại lộ Hòa Bình, Trung tâm thương mại Vinh Cơ có mặt tiền dài hàng trăm mét, nhưng không còn hoành tráng, lấp lánh nữa; thay vào đó là hình ảnh xuống cấp, tường bong tróc ẩm mốc.

Bên ngoài, chỉ lác đác vài cửa hàng bán đồ điện, số ki-ốt còn lại đóng cửa và treo biển cho thuê. Bên trong trung tâm, bụi phủ dày lối đi, hàng loạt ki-ốt khóa cửa. Cơ sở vật chất trung tâm thương mại đã hư hỏng, hệ thống thang máy không hoạt động, cửa khung sắt hoen rỉ, khoảng sân bên trong thành bãi đỗ xe ô tô.

Các gian hàng ngay mặt tiền cũng không còn buôn bán gì mặc dù có vị trí thuận tiện. Ảnh: Phạm Công

Tiểu thương ở đây cho biết, hiện chỉ còn vài gian hàng bán chăn ga gối đệm còn bám trụ nhưng nhiều tháng nay cũng không có khách. "Trước đây, trung tâm thương mại này có hơn 500 hộ kinh doanh, nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Nay là cảnh đìu hiu, dù mở cửa hàng nhưng người bán ngồi ngáp ngủ chờ khách", một tiểu thương nói.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Móng Cái thông tin, tình trạng buôn bán ế ẩm tại trung tâm thương mại Vinh Cơ xảy ra từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, sau đó có sự thay đổi trong hoạt động biên mậu. Trải qua nhiều năm, các hộ kinh doanh tại trung tâm này dần chuyển đi nơi khác khiến cơ sở xuống cấp nhanh chóng khi không được trùng tu.