Nóng nhất trong ngày: Giá vàng bật tăng; "Hô biến" tôm hùm chết thành tôm tươi lừa người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 9/6: SJC đắt thêm nửa triệu đồng, giá mua vào tăng cao

Giá vàng hôm nay 9/6 trên thế giới đầu giờ chiều vọt tăng trở lại. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt đắt thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Giá vàng mua vào đang tăng cao hơn chiều bán ra.

Giá vàng trong nước chiều nay tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới

Chiều nay, giá vàng thế giới được điều chỉnh tăng. Vào lúc 16h28' hôm nay (ngày 9/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.322 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với chốt tuần qua.

Giá vàng trong nước chiều nay cũng được điều chỉnh đi lên.

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ chiều nay được một số thương hiệu điều chỉnh tăng. Chiều 9/6, giá vàng 9999 của SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay, lên mức 115,7-117,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

"Hô biến" tôm hùm chết thành tôm tươi lừa người tiêu dùng

Ngày 9/6/2025, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phát hiện vụ bơm tạp chất vào tôm hùm tại Phú Yên. Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thủy sản N.T.X. ở thị xã Sông Cầu. Tại đây, bà N.T.X. bị phát hiện dùng bơm tiêm đưa thạch rau câu vào 45 kg tôm hùm chết để tăng trọng lượng và làm tôm trông tươi, nhằm lừa người tiêu dùng. Bà X. thừa nhận hành vi, khai đã thu mua tôm chết từ trước để bơm tạp chất và bán ra thị trường.

Cơ sở này không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật. Đội Quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển hồ sơ cho UBND thị xã Sông Cầu xử lý. UBND đã phạt bà N.T.X. 11,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 45 kg tôm hùm (trị giá khoảng 22 triệu đồng) bằng cách chôn lấp dưới sự giám sát.

Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên nhấn mạnh, hành vi bơm tạp chất vào thủy sản là gian lận thương mại, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe người tiêu dùng. Người dân được khuyến cáo chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng trôi nổi để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe.

Sự thật về thông tin mận hậu rớt giá chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg

Mận hậu Sơn La đang vào chính vụ, thông tin giá mận rớt xuống 2.000-3.000 đồng/kg gây lo ngại cho nông dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá chỉ áp dụng cho mận nhỏ, kém chất lượng, còn mận to, ngon vẫn đạt 15.000-60.000 đồng/kg. Sơn La có hơn 14.000ha mận, trong đó mận hậu chiếm 11.000ha, tập trung tại Mộc Châu và Yên Châu. Xã Phiêng Khoài (Yên Châu) với 2.500ha được xem là “thủ phủ” mận, sản phẩm nổi tiếng vị ngọt, màu đỏ, phấn trắng.

Ông Bùi Văn Quân (Phiêng Khoài) cho biết, vụ mận 2025 gia đình ông dự kiến thu 100 tấn, trị giá 1,5 tỷ đồng, lãi khoảng 1 tỷ đồng. Năm nay, sản lượng tăng 30% so với 2024 (70 tấn), khiến giá giảm nhẹ. Mận loại to (20-30 quả/kg) giá 15.000-40.000 đồng/kg, mận “ngố” (12-13 quả/kg) đạt 60.000 đồng/kg nhưng số lượng ít. Xã Phiêng Khoài có 70 điểm thu mua, chủ yếu do người dân địa phương thực hiện, bán cho thương lái vận chuyển khắp nước.

Ông Vũ Hải Yến, Trưởng phòng Nông nghiệp Yên Châu, khẳng định thông tin giá mận “rớt thảm” không đúng. Mận “vip” vẫn trên 50.000 đồng/kg, sản lượng toàn huyện dự kiến 32.000 tấn, tăng 30% so với 2024. Ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND Mộc Châu, phủ nhận giá mận giảm sâu, cho biết giá mận ngon dao động 30.000-50.000 đồng/kg, với hàng chục xe tải thu mua mỗi ngày. Thị xã đang hỗ trợ tiêu thụ, phát triển thương hiệu mận Mộc Châu.

Cô gái H’Mông có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhờ bán miến và lùm xùm khiến nhiều người “quay xe"

Sùng Thị Bầu (sinh năm 2002), cô gái người H’Mông ở Điện Biên, nổi tiếng với biệt danh “bà trùm miến dong” nhờ bán miến trên TikTok Shop, đạt doanh thu hơn 120 tỷ đồng sau chưa đầy 2 năm.

Từ tháng 4/2022, Sùng Bầu thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi qua video chia sẻ cuộc sống khó khăn, bụng bầu vẫn làm nương, chăm chỉ lao động. Hình ảnh lạc quan, chân thực giúp cô nhận được sự ủng hộ lớn. Ban đầu thử bán mỹ phẩm nhưng thất bại, cô chuyển sang bán miến dong, chẩm chéo, măng khô, tạo bước ngoặt với hơn 1 triệu lượt bán miến sợi to (1kg: 500.000 đơn, 0,5kg: 200.000 đơn, giá 97.000-110.000 đồng/kg).

Miến dong sợi to được Sùng Bầu bán trên TikTok Shop

Tuy nhiên, tháng 5/2025, Sùng Bầu vướng lùm xùm khi ông P., chủ xưởng miến ở Điện Biên, tố cô “bom” 20 tấn hàng, gây thiệt hại 15 tỷ đồng sau khi ông đầu tư nhà xưởng theo lời hứa bao tiêu. Ông P. cũng cho rằng cô nhập miến giá 45.000 đồng/kg nhưng bán gấp đôi.

Sùng Bầu phủ nhận, khẳng định chỉ nhập 9,2 tấn từ ông P. trong tháng 1/2025 với giá 54.000 đồng/kg, đồng thời kiện ông P. vì vu khống. Ông P. đáp trả bằng bằng chứng giao dịch từ 2022. Sau tranh cãi, Sùng Bầu xóa video liên quan, khóa giỏ hàng TikTok, khiến nhiều người “quay xe” ủng hộ ông P. Vụ việc chưa có hồi kết, nhưng cho thấy tầm quan trọng của sự trung thực và đạo đức kinh doanh.

Đơn hàng chỉ 1.000 đồng có phải xuất hóa đơn điện tử?

Từ ngày 1/6/2025, quy định xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối cơ quan thuế khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn. Tại hội nghị ngày 5/6, hộ kinh doanh phụ kiện cá cảnh ở Hải Phòng nêu vấn đề: chi phí xuất hóa đơn điện tử cao, không bù nổi doanh thu từ đơn hàng nhỏ (1.000-2.000 đồng) trên sàn thương mại điện tử.

Họ thắc mắc nếu đơn hàng bị trả lại sau năm tài chính (ví dụ: xuất hóa đơn 28/12/2025, trả hàng 2026), cách điều chỉnh thuế ra sao. Cục Thuế trả lời: không có quy định xuất hóa đơn gộp, hộ phải xuất hóa đơn ngay khi cung cấp hàng/dịch vụ. Vấn đề hoàn/hủy hàng sẽ được quy định trong nghị định Bộ Tài chính trình Chính phủ (dự kiến ban hành tháng 6/2025), trong đó sàn thương mại điện tử sẽ kê khai, nộp thuế thay hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh Bánh bao Thúy Đỗ (Quận 1, TP.HCM) hỏi về việc dùng một mã số thuế cho nhiều điểm kinh doanh; Cục Thuế xác nhận không cần tách mã số thuế. Hộ kinh doanh đồ điện tử ở Bình Thạnh thắc mắc về mua hàng cũ không có chứng từ.

Cục Thuế cho biết người dân bán hàng cũ không cần xuất hóa đơn, nhưng hộ kinh doanh phải lập bảng kê thu mua, ghi rõ đặc tính hàng hóa (theo Nghị định 70) để chứng minh tính hợp pháp. Với hàng tồn kho, bảng kê có thể dùng làm căn cứ hợp pháp nếu đầy đủ thông tin, nhưng cần đánh giá cụ thể.