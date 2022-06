Những chiếc mũ đắt nhất thế giới, như thể mang vài căn biệt thự trên đầu

Champrau d' Amour

Với giá 2,7 triệu USD, chiếc mũ thời trang này được thiết kế bởi Louis Mariette - một nhà thiết kế thời trang cao cấp nổi tiếng dành cho các ngôi sao. Nó được xếp hạng là chiếc mũ đắt nhất trong danh sách này. Nó dường như là một chiếc mũ chóp nhỏ với vành tam giác có phần mở rộng bằng lông vũ, tạo thành thiết kế hình chữ U lớn phía sau đầu của người đội. Đó là một trong những chiếc mũ có thiết kế không dành cho những người yếu tim và bao gồm một lớp kim cương lấp lánh được trang trí bằng cây thường xuân.

Pharrell Williams - Vivienne Westwood

Ai có thể nghĩ rằng chiếc mũ màu đen Vivienne Westwood mà nghệ sĩ giải trí Pharrell Williams đội đến lễ trao giải Oscar hàng năm lần thứ 86 lại được xếp hạng là một trong những chiếc mũ đắt nhất thế giới? Chắc chắn không phải nhà thiết kế, Westwood, người ban đầu bán chiếc mũ với giá chỉ 180 USD. Sau khi đội nó trong chương trình, Pharrell đã bán đấu giá với số tiền đáng kinh ngạc 44.100 USD. Tất cả số tiền thu được đã được trao cho một tổ chức phi lợi nhuận có tên One Hand to AnOTHER.

Andy Warhol - Money Hat

Vào năm 1972, nghệ sĩ pop art nổi tiếng Andy Warhol đã đội một chiếc mũ đen Halston với những dải tiền mệnh giá 10 USD để tạo ra một mẫu mũ đội đầu độc đáo. Anh ấy đã tặng nó cho người bạn tốt của mình, Tiến sĩ Robert Giller, như một món quà sinh nhật nhân sinh nhật lần thứ 30 của Giller. Năm 1979, Warhol đưa hình ảnh Giller đội chiếc mũ vào cuốn sách của mình, Andy Warhol's Exposures. Năm 2015, chiếc mũ được người vợ góa phụ của Giller ký gửi bán đấu giá với giá trị ước tính từ 800.000 đến 1,2 triệu USD.

Charlie Chaplin - Bowler Hat

Trong thời đại của phim câm, Charlie Chaplin là một siêu sao hài nổi tiếng. Trang phục đặc trưng của Chaplin là một chiếc quần tây rộng thùng thình, áo khoác cài cúc chặt, đôi giày quá khổ và một chiếc mũ quả dưa không vừa vặn. Một trong những chiếc mũ quả dưa của ông ấy, cùng với một cây gậy, được bán với giá tổng cộng 62.500 USD trong cuộc đấu giá của nhà đấu giá Bonhams & Butterfields ở Los Angeles vào tháng 11 năm 2012. Riêng chiếc mũ có thể được định giá trong khoảng từ 54.800 đến 50.850 USD.

Deep Blue Sea

Lấy cảm hứng từ rạn san hô Great Barrier Reef và được thiết kế bởi nhà chế tạo Ann-Maree Willett, Deep Blue Sea không bao giờ có thể được sử dụng như một món vật dụng dùng hàng ngày. Thay vào đó, nó được thiết kế như một tác phẩm điêu khắc dười hình dạng một chiếc mũ. Đó là một mẫu mũ đội đầu có thể được đưa vào "danh mục mũ độc quyền". Chiếc mũ được làm bằng nỉ len của Úc và được đính 26 viên opal chất lượng đá quý, nặng 1447 carat, được khai thác từ một mỏ ở Lightning Ridge, Úc.

Những chiếc lông vũ và trang trí hình bông hoa làm tôn lên vẻ ngoài của chiếc mũ này. Deep Blue Sea ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2007 tại Milan, Ý và chiếc mũ đã được trưng bày tại nhiều sự kiện khác, chẳng hạn như Giải thưởng Thiết kế Trang sức Opal Quốc tế. Chiếc mũ lạ mắt này được nhà đấu giá Bonhams & Butterfields định giá từ 150.000 đến 200.000 USD.

