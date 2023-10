Người phụ nữ khởi nghiệp bán xôi, thu đều 300.000 đồng/ngày phụ chồng nuôi con

Vào buổi sáng các ngày trong tuần, quầy hàng nhỏ của chị Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, quê Văn Lâm, Hưng Yên) ở góc cụm chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) luôn nhộn nhịp. Đôi tay chị Thắm cũng vì thế mà luôn phải thoăn thắt phục vụ khách hàng.

Chị Thắm vốn là cô giáo mầm non. Đây cũng là nghề mà cả chị Thắm và bố mẹ của chị đều yêu thích. Bởi vậy, sau khi học hết trung học phổ thông, chị Thắm đã theo học ngành sư phạm để theo đuổi ước mơ với nghề cô giáo mầm non. Chị được phân dạy tại một trường mầm non gần nhà.

Cứ nghĩ, cuộc sống bên gia đình, bên các cháu nhỏ cứ yên bình trôi nơi quê nhà với công việc yêu thích là đúng ước nguyện nhưng cuộc sống của chị Thắm phải rẽ sang lối mới sau khi chị lập gia đình.

Mỗi ngày vượt 50km đến Hà Nội để bán xôi, chị Thắm ở Hưng Yên thu "đều như vắt tranh" ít nhất 300.000 đồng để cùng chồng nuôi con nhỏ.

Chị Thắm cho biết: "Từ khi 2 con nhỏ lần lượt chào đời, cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn, vì chồng làm nghề tự do nên tôi buộc phải đưa ra quyết định chuyển nghề với mong muốn tăng thêm thu nhập. Qua nhiều ngày tìm hiểu việc kinh doanh, nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ về thu nhập, chị đã quyết định lựa chọn bán xôi ở khu vực cư dân đông đúc để khởi nghiệp bán xôi, với mong muốn là chỉ cần một mức thu nhập ổn định".

Bởi vậy, chị Thắm đã chọn góc vỉa hè ở cụm chung cư HH Linh Đàm để bày thúng xôi và ít quà vặt phục vụ người đi làm, học sinh vào mỗi buổi sáng.

Thế nhưng, để có quầy hàng sẵn sàng phục vụ khách vào đầu giờ sáng, chị Thắm phải rời nhà từ 4h sáng, chạy xe hơn 50km/mỗi ngày từ Văn Lâm đến nội thành Hà Nội.

Chị Thắm cho biết: "Ban đầu, hai vợ chồng mỗi người một thúng xôi, chia nhau 2 nơi để bán nhưng ở nhà còn vườn cây, hoa, trong khi bán một thời gian, tôi cũng quen với công việc nên tôi có thể bán một mình. Còn chồng tôi thì ở nhà chăm sóc vườn cây, thỉnh thoảng sẽ đi cùng tôi để phụ bán".

Theo chị Thắm, khoảng 6h sáng chị bắt đầu bán xôi, đến khoảng hơn 10h sáng là hết hàng.

"Nếu bán đều đều, 1 thúng xôi trong một buổi sáng thì ngày nào cũng có ít nhất 300.000 đồng để phụ chồng nuôi con. Khoảng 10h30 phút tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi và chiều lại tất bật ngâm gạo, làm đồ để chuẩn bị một gánh xôi mới cho ngày hôm sau", chị Thắm trải lòng.

Theo lời chị Thắm, vì lấy chồng là người cùng làng nên nếu các con được nghỉ học cũng có ông bà hai bên hỗ trợ chăm con.

"Nếu tôi còn độc thân, mức lương giáo viên là đủ cho một mình tôi chi tiêu, nhưng lập gia đình và có con rồi, mức chi tiêu lớn lắm. Tôi đã từng rất áp lực với trăm thứ phải chi, chưa kể hai bên nội ngoại. Hai vợ chồng bàn tính và xoay chuyển đủ nghề. Sau này tôi mới quyết định bán xôi vì bán xôi không mất nhiều thời gian, chỉ gói gọn trong một buổi sáng mà thu nhập có thể đo đếm được luôn", chị Thắm cho hay.

Cũng theo chị Thắm, từ thúng xôi này, thu nhập gia đình chị cải thiện hơn. Áp lực đè nặng lên vai hai vợ chồng chị Thắm cũng giảm.

