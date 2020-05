Nghi ngại kem Trung Quốc tràn ngập mùa nắng nóng

Sử dụng kem “bẩn” có nguy cơ lây nhiễm rất cao với nhiều loại bệnh liên quan tới khuẩn tả, lỵ, thương hàn… Ngoài ra cũng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác như sản phẩm có sử dụng các chất hóa học không được phép hoặc được phép nhưng lại quá liều lượng như các chất tạo xốp, chất tạo ngọt, phẩm màu... Nếu người tiêu dùng sử dụng, nhẹ thì ngộ độc cấp tính, nặng có thể biến chứng thành những căn bệnh nguy hại do sử dụng lâu dài. Do đó, nên lựa chọn những loại thực phẩm có nhãn mác và thương hiệu uy tín, hạn chế sử dụng các sản phẩm do cơ sở sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. TS. Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát Ngộ độc Thực phẩm và Thông tin Truyền thông (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế)