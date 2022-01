Ngày đầu năm: Rau thịt đầy chợ chờ khách mua

Ngày 1/1, tại nhiều siêu thị lớn như Satra, Co.op, Big C... gian hàng thực phẩm tươi sống như xà lách, khoai tây, cà rốt, các loại tôm cá... đầy ắp trên quầy kệ. Trong đó nhiều mặt hàng có giá rất rẻ như bắp cải 15.000 đồng/kg, dưa leo 20.000 đồng/kg, táo gala 45.900 đồng/kg... Giá thịt heo dao động từ 129.000-189.000 đồng/kg. "Dù đang vào mùa Tết nhưng giá cả nhiều loại thực phẩm rất ổn định, siêu thị còn áp dụng khuyến mãi từ 10-50% một số mặt hàng thực phẩm để hỗ trợ người tiêu dùng sắm Tết" - đại diện một siêu thị trên đường Phú Lâm (quận 6) nói.

Tại các chợ dân sinh như chợ Thị Nghè, Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Tân Định, Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5), tiểu thương cho hay cũng đã nhập hàng tăng sản lượng từ cách đây 2 ngày để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân. "Đoán trước nhiều người sẽ chọn ăn Tết tại gia thay vì đi chơi, về quê như mọi năm nên tôi đã chủ động tăng nguồn hàng từ khá sớm. Với mặt hàng trái cây, chúng tôi chỉ kinh doanh sản phẩm loại 1, có nguồn gốc nên giá có hơi cao như vú sữa 70.000 đồng/kg, nhãn tiêu 60.000 đồng/kg, mãng cầu 80.000 đồng/kg, thanh long 40.000 đồng/kg... Tuy nhiên so với mọi năm, giá thành này không cao, thậm chí còn giảm do nhiều loại nông sản xuất khẩu bị ùn ứ quay đầu về chợ" - chị Thu Hồng, tiểu thương chợ Thị Nghè bày tỏ.

Mặt hàng bún, mì, miến, bánh tráng đắt hàng. Bún, mì 10.000 đồng/kg, bánh tráng giá từ 5.000 đồng/xấp... "Mặt hàng này gần như bán chạy quanh năm, giá không tăng nhưng sản lượng mấy ngày qua tăng gần 50%. Lý do người dân tổ chức tiệc tại nhà, quán ăn cũng đắt khách hơn khi lễ tết nên lấy hàng nhiều hơn" - tiểu thương cho biết.

Thịt gà, thịt vịt đắt hàng lễ Tết.

Tuy nhiên ghi nhận tại nhiều chợ cho thấy, lượng khách đến chợ không nhiều, thực phẩm mua cũng chỉ đủ ăn trong ngày chứ không mua nhiều để làm tiệc tùng. "Tôi đi chợ mua thịt cá, rau để ăn như ngày bình thường dù hôm nay là Tết. Dịch bệnh khiến công việc thêm khó khăn, thu nhập bấp bênh nên mình cũng phải tính toán lại chuyện mua sắm, ăn uống, vui chơi..." - chị Thủy (công nhân làm việc tại TP Thủ Đức) bộc bạch.

Hoa cắt cành được chủ hàng nhập về nhiều nhưng bán buôn khá chậm. Giá mỗi bó trung bình từ 25.000-50.000 đồng. "Tôi mua vài bó ly, cúc họa mi, cát tường cắm vào bình để trong nhà cho không gian thêm sắc màu. Tết mà, dù rất tiết kiệm nhưng cũng phải có bó hoa, con gà để cầu may mắn cả năm. Giá cả năm nay ổn định nên mình cũng không quá lo lắng" - chị Lan Thy (nhân viên văn phòng, quận 3) vui vẻ nói.

Trong đó, nhiều gánh hàng rong, xe đẩy bán trái cây có giá rất rẻ, như thanh long ruột đỏ chỉ 10.000 đồng/kg thu hút khá đông khách mua.

Một xe chất đầy thanh long chở đi bán dạo trên nhiều nẻo đường tại TPHCM.

Vú sữa vẫn đang thời điểm đầu mùa đã rớt giá chỉ còn 10.000 đồng/kg. "Giá này rất rẻ so với mọi năm khi bắt đầu có vú sữa, thế nhưng hàng bán chậm, khách mua chỉ từ 1-2 kg, trong khi thời điểm này năm ngoái, tôi bán vú sữa có giá cao hơn nhưng khách đông, mua số lượng cũng nhiều hơn" - một người bán vú sữa dạo ở quận 10 cho biết.

Thịt heo tại siêu thị có giá ổn định. Hiện thịt heo đùi được bán với giá 120.000 đồng/kg, thịt heo nạc đùi giá 150.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi giá 170.000 đồng/kg, thịt vai giá 110.000 đồng/kg, thịt nách 100.000 đồng/kg, thịt cốt-lết 140.000 đồng/kg.

Mặt hàng cá có nhiều chương trình giảm giá, như cá ngừ 80.000 đồng/kg, cá ba sa 61.000 đồng/kg, cá chẽm 120.000 đồng/kg... Sau khi mua cá, khách hàng sẽ được nhân viên siêu thị làm sạch sẽ theo yêu cầu.

Các mặt hàng giò chả, nem, xúc xích... liên tục được nhân viên siêu thị tiếp lên quầy kệ. Giá không biến động.

