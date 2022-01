Ngăn chặn hàng tấn mứt Tết không rõ nguồn gốc chuẩn bị tuồn ra thị trường

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất mứt Tết.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện cơ sở sản xuất Gia Huy do Tạ Thị L (sinh năm 1990; ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) là đại diện hộ kinh doanh có nhiều vi phạm trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa sản xuất, đóng gói không rõ nguồn gốc.

Tại cơ sở này, các điều kiện an toàn về vệ sinh thực phẩm không được đảm bảo. Mứt Tết, bánh kẹo đóng hộp được thực hiện trực tiếp dưới nền nhà. Qua kiểm đếm ban đầu, số lượng hàng hóa vi phạm lên đến hàng tấn.

