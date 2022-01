Muốn biết mộc nhĩ có bị tẩm hoá chất hay không chỉ cần nhìn vào tai nấm

Mộc nhĩ là thực phẩm không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Mộc nhĩ không chỉ giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mà còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, ức chế tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol máu...

Mộc nhĩ đen hay mộc nhĩ trắng đều có những công dụng tuyệt vời, tuy nhiên, người tiêu dùng phải biết cách lựa chọn mộc nhĩ cẩn thận

Mộc nhĩ thường được chia làm 3 loại, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng và mao mộc nhĩ. Trong đó, mộc nhĩ đen và mộc nhĩ trắng là hai loại được sử dụng phổ biến nhất trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, chúng thường hay bị biến chất do các tiểu thương dùng hoá chất bảo quản để bán lâu năm.

Nếu người tiêu dùng không cẩn thận mua phải mộc nhĩ biến chất thì "lợi bất cập hại". Vậy làm sao để phân biệt mộc nhĩ biến chất là câu hỏi mà người tiêu dùng luôn đặt ra mỗi khi đi mua hàng.

Mộc nhĩ đen là một loại nấm mọc trên những cây, cành gỗ mục, có hình dạng trông giống như tai người, mặt ngoài màu nâu nhạt, có lông mịn, mặt trong nhẵn màu nâu sẫm. Hiện mộc nhĩ đen đang được bán với giá khoảng từ 180.000 - 185.000 đồng/kg.

Nếu không lựa chọn cẩn thận người tiêu dùng có thể mua phải mộc nhĩ bị biến chất.

Khi mua mộc nhĩ đen, nếu thấy phần tai nấm toét ra, dính vào nhau, rải rác có những chấm đen, mất tính đàn hồi, ngửi thấy mùi chua, hôi thì tuyệt đối không nên mua.

Mộc nhĩ đen thật có bông nhĩ to, vành nhĩ hơi mỏng, bề mặt có màu đen ánh bóng, mặt sau có màu xám. Khi lấy tay vân vê thấy nhẹ, khô, không có tạp chất, không cứng. Khi nhấm thử thì thấy có vị thơm mát. Nếu mộc nhĩ có nhúng lưu huỳnh, khi ăn có vị hơi tê hoặc cay đầu lưỡi.

Mộc nhĩ đen sạch có bông nhĩ to, vành nhĩ hơi mỏng, bề mặt có màu đen ánh bóng.

Còn với mộc nhĩ trắng khô đã bị biến chất thì tai nấm gầy, có những đốm vàng đen hoặc nâu lục, không tươi sáng, mềm, không đồng đều, dễ nát vụn, phần đế có những nốt màu đen, sau khi cho nước vào có mùi khác lạ.

Nếu mua mộc nhĩ trắng khô thì nên chọn bông nhĩ to, mập và dày. Khi sờ có cảm giác dẻo rắn. Khi ngâm nước, mộc nhĩ có màu vàng nhạt. Bông nhĩ to có thể nở to từ 9-16 lần so với lúc còn khô. Mùi vị thơm, giòn. Hiện mộc nhĩ trắng dạng khô đang được bán với giá khoảng từ 280.000 - 300.000 đồng/kg.

Mộc nhĩ trắng

Còn nếu chọn mua loại mộc nhĩ trắng tươi, loại tốt có tai nấm dạng múi hóa màu trắng ngà, nửa trong suốt, sáng bóng, đàn hồi tốt. Ở mộc nhĩ biến chất, tai nấm khô khẳng, mất sự trong suốt, màu vàng xám đen hoặc xanh xám, thường có mảng lốm đốm màu vàng, mùi khác lạ hoặc mùi mốc, dễ bị vỡ nát.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận biết mộc nhĩ biến chất khi ngâm chúng vào nước nóng. Mộc nhĩ ngon có thể nở to gấp chục lần so với lúc nó còn khô. Sau khi cho nước nóng vào nó có mùi thơm. Còn mộc nhĩ biến chất thì nở bé, có mùi khác lạ khi ta đổ nước nóng vào.

