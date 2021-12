Mê mẩn vườn rau xanh tốt của mẹ bỉm sữa Thủ đô, vừa ăn vừa bán kiếm bộn tiền

Hà Nội "tấc đất, tấc vàng", nhưng biết tận dụng những khoảng trống bên cạnh khu chung cư, một số bà mẹ bỉm sữa ở Thủ đô đã có nguồn rau sạch cho gia đình sử dụng. Thậm chí là vừa ăn vừa bán cũng kiếm bộn tiền.

Ghi nhận của PV tại vườn rau sạch của gia đình chị Nguyễn Thị An (30 tuổi, ở chung cư Hateco Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội):

Vườn rau sạch của gia đình chị Nguyễn Thị An (30 tuổi) ngay dưới chân tòa chung cư Hateco Xuân Phương.

Chị An cho biết, ngay từ khi chuẩn bị chuyển về sinh sống tại chung cư Hateco Xuân Phương, chị đã nhen nhóm ý định trồng rau sạch ở những khoảng đất trống cận kề khu chung cư.

Và ngay khi chuyển về chung cư Hateco Xuân Phương sinh sống, chị An cùng 2 gia đình tại đây đã bắt tay vào cuốc luống, canh tác rau sạch theo mùa.

Vườn rau xanh của chị An đang trong giai đoạn thu hoạch.

Theo chị An, vườn rau nhỏ chỉ có diện tích vài chục mét vuông nhưng để lúc nào cũng có rau xanh phục vụ các bữa ăn, 3 gia đình chung tay đã thay phiên nhau chăm bón, tưới tiêu.

Luống rau cải canh đến thời điểm có thể thu hoạch.

Chị An cho biết, do lượng rau đến thời gian thu hoạch khá nhiều, cộng thêm thời gian sinh trưởng ngắn nếu được chăm bón kỹ nên 3 gia đình quyết định ngoài phần để dành cho gia đình sử dụng, lượng rau dư bán lại cho cư dân với giá tốt hơn giá bán ở chợ. Do đó, khi thông tin thu hoạch rau được đăng tải trong nhóm cư dân, bao nhiêu rau sạch cũng “hết veo” trong tích tắc.

Luống rau bắp cải xanh mướt của chị An khiến không ít người mê mẩn, tấm tắc.

Hình ảnh vườn rau muống của chị An đã thu hoạch trước đó.

