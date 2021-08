Mặt hàng này bất ngờ tăng giá tới 72%, Bộ NN&PTNT yêu cầu thanh tra

Ngày 8/8, Tổ Công tác 970 Bộ NN&PTNT có công văn về việc tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch COVID-19 gửi Tổ Công tác 970 Bộ Công Thương, đề nghị chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh phía Nam phối hợp với Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật và Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu) không để tình trạng đầu cơ, trữ hàng… tạo khan hiếm giả tạo để trục lợi.

Theo Bộ NN&PTNT, tổng hợp từ số liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu phân bón tính đến ngày 8/8 cho thấy giá phân bón hiện nay tăng cao so với đầu năm 2021.

Cụ thể, phân đạm Cà Mau giá 11.700 đồng/kg, tăng 72%, giá phân DAP Đình Vũ đạt 14.300 đồng/kg, tăng 67,3%. Phân NPK Bình Đuền đạt 10.760 đồng/kg, tăng 24,3%, giá phân SA bột của Trung Quốc đạt 5.250 đồng/kg, tăng 60,6%. Phân DAP 64% nhập khẩu Trung Quốc đạt 16.800 đồng/kg, tăng 50%.

Nguyên nhân của việc tăng mạnh giá phân bón thời gian qua được cho rằng, sau đại dịch COVID-19, một số nước trên thế giới bước đầu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, lượng sử dụng phân bón tăng trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nguyên liệu đầu vào sản xuất phân bón của thế giới tăng rất cao. Lưu huỳnh tăng trên 200% so với thời điểm thấp nhất của năm 2019; amoniac tăng gần 200%, kéo theo đó là những phân bón đơn, như ure, DAP, super lân… tăng giá theo.

Giá dầu khí thế giới tăng, nhiên liệu tăng, do vậy quá trình vận chuyển tăng. Bên cạnh đó, do COVID-19, container thiếu hụt trầm trọng, có lúc chi phí vận chuyển container tăng đến 5 lần so với trước đây. Đó là những nguyên nhân chính làm tăng giá phân bón.

Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ các nguyên nhân khác như quá trình điều phối lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, do chúng ta gần nước nông nghiệp lớn là Trung Quốc, ảnh hưởng từ Trung Quốc về hóa chất, phân bón rất lớn.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật riêng 6 tháng đầu năm 2021, thống kế cho thấy sản xuất phân bón trong nước đều tăng 5% so với cùng kỳ của năm 2020, lượng nhập khẩu cũng tăng khoảng 6%.

Sản xuất tăng, nhập khẩu tăng và nhu cầu sử dụng không tăng, giữ ổn định so với năm 2020, thậm chí còn giảm bởi trong chuyển đổi, tái cơ cấu nông nghiệp, nhiều diện tích trồng trọt đã chuyển đổi sang mục đích khác.

Vậy với cung - cầu như vậy, hoàn toàn có thể khẳng định nguồn cung phân bón của chúng ta không thiếu.

Trước tình hình trên, ngày 8/8, Tổ Công tác 970 Bộ NN&PTNT có công văn về việc tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch COVID-19 gửi Tổ Công tác 970 Bộ Công Thương, đề nghị chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh phía Nam phối hợp với Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật và Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu) không để tình trạng đầu cơ, trữ hàng… tạo khan hiếm giả tạo để trục lợi.

