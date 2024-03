Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt

Ngày 31-10, UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết đến thời điểm này đã có 25/149 con lợn giống cấp phát cho dân bị chết vì mắc bệnh tiêu chảy và tiêu chảy ghép Ecoli sưng phù đầu. Toàn bộ số lợn được cấp cho 24 hộ dân là hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vào ngày 28-9 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017.

Bà Mai Thị An (trú thôn Đông Tân An, xã Hải An) chỉ còn 2 con lợn giống sống sót trong số 6 con được cấp

Cuối tháng 9, cũng như nhiều người dân khác trên địa bàn, bà Mai Thị An (trú thôn Đông Tân An, xã Hải An) nhận được 6 con lợn giống (loại nuôi thịt F1) và 10 bao thức ăn gia súc. Chưa kịp vui mừng thì số lợn giống sau vài hôm nhận nuôi đã bị bệnh tiêu chảy, lăn ra chết dần. Đến nay, trong chuồng của gia đình bà An chỉ còn 2 con lợn giống sống sót. "Ngày nhận lợn giống về nhà để nuôi tôi thấy nhiều con đã bị tiêu chảy, lơ ngơ và mặt phù húp. Nuôi được 2 đến 3 ngày thì lợn lăn ra chết dần, dù đã được cán bộ thú y tiêm chích"- bà An nói.

Tương tự, gia đình bà Võ Thị Huề, trú thôn Mỹ Thủy, xã Hải An cũng xảy ra tình trạng lợn giống sau khi nhận về nuôi bị chết vì bệnh tiêu chảy. Trong số 6 con lợn giống được cấp, nay chỉ còn 3 con sống sót. "Chúng tôi nghi rằng số lợn giống được cấp đã có mầm bệnh từ trước rồi. Bởi gia đình tôi có chuồng trại chăn nuôi đàng hoàng, sạch sẽ và tôi nuôi lợn lâu nay chứ không phải bây giờ mới nuôi nên có ít nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa trước khi nhận lợn giống về nuôi chúng tôi được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi kỹ càng và đã làm theo"- bà Huề nghi vấn.

Qua ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này vẫn còn một số lợn giống vẫn đang mắc bệnh được người dân nuôi cách ly. Một số người dân sợ số lợn giống vừa nhận về lây bệnh cho đàn lợn nhà nên yêu cầu phía công ty cung ứng thu bắt lại số lợn đã nhận nuôi.

Một con lợn giống mắc bệnh được người dân thôn Đông Tân An nuôi cách ly

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hải An, cho hay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, UBND xã đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Châu Linh (địa chỉ tại thị trấn Hải Lăng) cung ứng 149 con lợn nuôi thịt F1 và 6.000 kg thức ăn cho 24 hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Kinh phí thực hiện dự án này gần 350 triệu đồng bao gồm tiền lợn giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn…

Theo đó, đối với hộ nghèo trên địa xã Hải An được cấp 7 con lợn giống, hộ cận nghèo được cấp 6 con cùng thức ăn gia súc. Theo cam kết, sau hai năm rưỡi UBND xã Hải An sẽ tiến hành thu hồi lại 50% số vốn đã hỗ trợ cho mỗi hộ dân để thực hiện xoay vòng cho người dân khác phát triển chăn nuôi, sản xuất. "Tuy nhiên, sau hai ngày nhận nuôi, đã phát hiện lợn chết do bệnh tiêu chảy ghép Ecoli sưng phù đầu. Tính đến thời điểm này, đã có 25 lợn giống của 15 hộ dân bị chết. Nguyên nhân có thể do quá trình vận chuyển, thời tiết thay đổi…"- ông Tuấn nói.

Đại diện Công ty TNHH MTV Châu Linh cho biết số lợn giống cung cấp cho người dân đã được phòng ngừa, tiêm chích đầy đủ và có chứng nhận của cơ quan chức năng. Ngoài số lượng lợn giống bị chết, công ty đã tiến hành thu hồi khoảng 50 con đã cấp cho người dân xã Hải An để đưa về trang trại công ty điều trị, chăm sóc. Công ty cam kết thời gian tới sẽ hỗ trợ lại con giống cho những hộ dân có lợn chết hoặc đã được thu hồi với điều kiện người nuôi phải đảm bảo vệ sinh chuồng trại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]