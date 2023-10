Loại cam đắt đỏ nhất thế giới nhìn như "sumo", ở Việt Nam vào mùa rẻ "như cho không"

Trái cây là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng dồi dào cho sức khỏe con người. Chúng có thể được ăn trực tiếp, chế biến thành nước ép, thạch, hoặc làm mứt. Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên ăn từ 200 g đến 250 g hoa quả một ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 10 người thì chỉ có một người ăn đủ lượng trái cây hoặc rau xanh hàng ngày. Các nhà khoa học chỉ ra 6 lợi ích tuyệt vời mà trái cây mang lại.

Bổ sung trái cây hàng ngày là điều cần thiết cho sức khỏe, tuy nhiên không phải loại nào cũng phù hợp túi tiền của người tiêu dùng. Trên thế giới có một số thuộc tính quý hiếm, cùng giá trị dinh dưỡng cao, và sự khan hiếm, một số loại trái cây đã trở thành những mặt hàng có giá không hề rẻ, thậm chí đắt ngoài sức tưởng tượng. Với mức giá hơn 300.000 đồng/quả, cam Dekopon thực là trái cây đắt đỏ.

Hình dáng quả cam Dekopon hơn 300.000/quả khiến ai cũng mê hoặc.

Dekopon, hay Sumo Fruit, là một loại cam nổi tiếng đắt đỏ xuất xứ từ Nhật Bản. Loại cam Dekopon được lai tạo giữa cam và quýt, cam Dekopon đạt được sự cân bằng lí tưởng giữa vị ngọt và chua đến hoàn hảo khiến người ăn chỉ thử một lần cũng sẽ bị mê hoặc.

Loại cam đắt đỏ có "1-0-2" được khen ngợi về chất lượng thơm ngon tuyệt vời.

Điều đặc biệt ở cam Dekopon là sau khi thu hoạch sẽ được để khoảng 20-40 ngày cho lượng axit citric trong trái cây thấp hơn, đồng thời lượng đường tăng lên, tạo ra hương vị hấp dẫn.

Loại quả này ngọt, dễ bóc và không có hạt. Chúng là lựa chọn hoàn hảo cho những người thích ăn ngọt nhưng vẫn muốn giữ dáng.

Đây là sản phẩm lai tạo giữa quýt và cam, điều này khiến hương vị của nó cân bằng lý tưởng giữa vị ngọt và chua đến hoàn hảo khiến người ăn chỉ thử một lần cũng sẽ bị mê hoặc.

Để loại quả này luôn thơm ngon và đạt độ vàng óng. Tại Nhật Bản, cam Dekopon được trồng trong nhà kính để đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Cam thu hoạch vào mùa đông Nhật Bản. Bên trong nhà kính có hệ thống tưới nước và tạo ẩm tự động. Tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Mùa thu hoạch là từ tháng 12 đến tháng 2 (mùa đông ở Nhật Bản). Một quả dekopon có giá bán 13 euro (khoảng 340.000 VND).

Quả cam Dekopon khi còn xanh. Ảnh: Rakuten.

Là sản phẩm lai giữa quýt và cam, cam Dekopon nổi tiếng về độ mọng của màng ngăn giữa các múi và có chất lượng thơm ngon tuyệt vời. Do hương vị cân bằng lý tưởng giữa vị ngọt và chua đã khiến các khách hàng hài lòng và tiếp tục mua chúng nhiều lần.

Điển hình cam Dekopon là một loại trái cây lớn - mỗi quả có thể nặng tới 0,5 kg. Đôi khi chúng còn được gọi là cam Sumo vì hình dáng độc đáo giống các võ sĩ của môn võ truyền thống của nước Nhật.

Dekopon là giống cam lai quýt nổi tiếng tại Nhật Bản, được phát triển từ năm 1972.

Cam Dekopon cũng đòi hỏi một quá trình canh tác rất công phu, chẳng hạn như nhiệt độ của quả phải luôn được kiểm tra trong nhà kính.

Hiện nay, giống cam Dekopon Nhật Bản đã được nhiều nước nhập về và trồng như Mỹ, Brazil, Hàn Quốc... Tuy nhiên, xét về độ ngon thì cam được trồng ở Nhật vẫn tuyệt vời nhất.

Lợi ích tuyệt vời của quả cam

- Trẻ hóa làn da

Cam tự hào về khả năng chống lão hóa mạnh mẽ nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UVA và UVB, kích thích sản xuất collagen, ngăn ngừa nám và tình trạng viêm da.

- Tốt cho tim mạnh

Cam rất giàu kali, một khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Mức độ kali thấp có thể dẫn đến nhịp tim bất thường, đặc biệt là nếu bạn bị bệnh tim. Thiếu kali là một vấn đề phổ biến hiện nay, nên đó là lý do rất quan trọng để tiêu thụ các thực phẩm giàu kali. Cam là một trong số thực phẩm đó.

- Tốt cho thận

Nếu bạn thích nước cam, thì đây là cách rất tốt để bổ sung citrate giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.

- Rất tốt cho mắt

Cam không phải là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất, nhưng một cốc nước cam chứa 8% lượng vitamin A khuyến cáo hàng ngày.

- Chống ung thư

Các gốc tự do tấn công tế bào của chúng ta và có thể là nguyên nhân gây bệnh cho cơ thể, kể cả bệnh tim và ung thư. Cam rất giàu vitamin C giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do.

- Tốt cho não bộ

Vitamin B9 có trong cam thúc đẩy não bộ phát triển khỏe mạnh và tăng cường trí não. Phụ nữ mang thai nên cho cam vào kế hoạch ăn uống của họ vì cam giúp tránh cho bé mắc các rối loạn thần kinh, theo Sức khỏe & Đời sống.

