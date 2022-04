Loài cá của hiếm, cực ngon ở vùng rừng núi: Xưa rẻ, nay thành đặc sản tới 300.000 đồng/kg

Đối với nhiều người thường xuyên tới Nghệ An thì cái tên cá Mát không xa lạ gì. Còn chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng ít khi biết tới loại cá này, một phần bởi cá mát là 1 loại cá "sạch", chỉ có thể sống ở những vùng nước trong hoặc vùng nước có thác.

Cá Mát ở Tam Hợp (Nghệ An) lớn chỉ bằng hai 3 ngón tay người lớn, con to nhất cũng chỉ nặng từ 500 - 800 gram. Ở miền Tây Nghệ An nói chung, xã Tam Hợp nói riêng cá Mát được khai thác từ các khe, suối ở thượng nguồn nên có vị thơm ngon riêng, trở thành các món ăn đặc sản với thương hiệu "Cá Mát sông Giăng", "Cá Mát Nghệ An" hay "Cá Mát miền Tây xứ Nghệ".

Anh Hưng, một địa chỉ online đang bán loại cá Mát này chia sẻ: "Cá Mát sinh sản mỗi năm 1 lứa vào mùa xuân khoảng tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, mỗi lần đẻ trứng nở cả ngàn con, trứng nhỏ bằng hạt kê, vàng óng. Cá lớn nhanh và xuất hiện nhiều vào mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6.

Loại cá này giống đực thì có thân hình thon dài, lưng đen, bụng hóp. Còn con cái vào mùa sinh sản có kích thước lớn hơn, vảy đỏ, bụng to, thành bụng mỏng và mềm, có các gai nhọn ở môi trên nhưng rất nhỏ, khó quan sát.

Loại cá Mát ban ngày nhanh nhẹn, khôn khéo, rất khó bắt nên thường người dân đi bắt vào ban đêm bằng súng săn cá".

Cá Mát là loài cá đặc sản, quý hiếm và có giá trị kinh tế rất cao. Trước đây, chỉ cần giăng lưới là có mẻ cá đầy. Nếu mua ngoài chợ thì giá cũng rất rẻ. Còn hiện tại, trên chợ mạng có giá bán là 290.000 đồng/kg với cỡ cá 200 gram/con. Thịt cá trắng, thơm, không tanh, lành và nhiều chất dinh dưỡng, xương cá rất cứng và ít xương, mỡ béo là nguồn thức ăn bổ dưỡng được nhiều người ưa thích.

Anh Hưng cho biết, số lượng cá Mát không nhiều. Chính vì thế, khách muốn mua số lượng nhiều thì phải đặt trước mới có hàng.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/loai-ca-cua-hiem-cuc-ngon-o-vung-rung-nui-xua-re-nay-thanh-dac-san-toi...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/loai-ca-cua-hiem-cuc-ngon-o-vung-rung-nui-xua-re-nay-thanh-dac-san-toi-300000-dong-kg-169220430090015229.htm