“Lộ diện” 5 địa phương có mức sống đắt đỏ nhất ở Việt Nam. TP.HCM chỉ đứng thứ 3

Tổng cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) 2021. Theo đó, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí “quán quân” với mốc điểm 100% về mức giá đắt đỏ nhất cả nước. Đứng thứ hai là Quảng Ninh bằng 99,5% so với Hà Nội và tăng 4 bậc so với năm 2020.

Báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2021 mới được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, vùng Đồng bằng sông Hồng giữ vị trí đắt đỏ nhất cả nước. Đắt đỏ thứ hai là vùng Trung du và miền núi phía Bắc với chỉ số SCOLI năm 2021 bằng 99,61% so với vùng Đồng bằng sông Hồng. Tiếp theo Đông Nam Bộ (99,04%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (98,74%); Tây Nguyên (97,57%).

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian thấp nhất cả nước khi có chỉ số SCOLI bằng 95,12% so với vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Xét với từng địa phương, vị trí top 5 lần lượt là: Hà Nội có chỉ số SCOLI cao nhất (100%). Quảng Ninh đứng thứ 2 cả nước với chỉ số SCOLI bằng 99,5% so với Hà Nội. Đứng thứ 3 là TP Hồ Chí Minh (98,98%); Đà Nẵng đứng thứ 4 (96,4%), Hải Phòng đứng thứ 5 (95,58%)…

Người dân mua bán hàng hóa tại chợ hàng Bài – khu chợ được mệnh danh là “chợ nhà giàu” với mức giá vô cùng đắt đỏ.

So với năm 2020, vị trí các địa phương có mức giá đắt đỏ nhất trong năm 2021 không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức giá thấp hơn so với trước đây do giao thông ngày càng thuận lợi nên chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hoá giảm. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức giá đắt đỏ hơn các tỉnh miền núi chủ yếu ở các nhóm hàng nhà ở thuê, dịch vụ và giải trí du lịch.

Trong chiều ngược lại, Trà Vinh là địa phương có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian thấp nhất cả nước, bằng 87,61% so với Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Trà Vinh so với Hà Nội trong khoảng từ 76,58%-99,63%. Địa phương có giá thấp thứ hai cả nước là Hậu Giang với chỉ số SCOLI năm 2021 bằng 87,68%. Giá bình quân các nhóm hàng của Hậu Giang ở mức 65,38%-99,24% so với Hà Nội.

Tiếp theo là Sóc Trăng có chỉ số SCOLI bằng 88,16% với giá bình quân các nhóm hàng ở mức 61,89%-96,44% so với Hà Nội.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có chỉ số SCOLI năm 2021 thấp như: Quảng Trị (88,53%), Nam Định (88,92%), Gia Lai (89,04%), Tây Ninh (89,21%), Phú Thọ (90,1%), Vĩnh Long (90,41%)...

Nhìn chung, các tỉnh có mức giá thấp nhất trong cả nước phần lớn do các mặt hàng trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón và giày dép; nhà ở thuê, thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông, bưu chính viễn thông; dịch vụ giáo dục; dịch vụ vui chơi, giải trí có mức giá thấp.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) là chỉ tiêu thống kế quốc gia, phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định (thường là một năm).

SCOLI được tính dựa trên cơ sở phương pháp luận của giá so sánh quốc tế với Nguồn số liệu của điều tra giá tiêu dùng. Chỉ số này phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo, trợ cấp khó khăn, trợ cấp tiền lương...

Nguồn: http://danviet.vn/lo-dien-5-dia-phuong-co-muc-song-dat-do-nhat-o-viet-nam-tphcm-chi-dung-thu-3-5...Nguồn: http://danviet.vn/lo-dien-5-dia-phuong-co-muc-song-dat-do-nhat-o-viet-nam-tphcm-chi-dung-thu-3-5020222420115402.htm