Liều bắt “quái vật trăm chân” trong Tây Du Ký, hốt ngay hơn 2 triệu/kg

Không nên “trông mặt mà bắt hình dong” có lẽ là câu mô tả phù hợp nhất về loài rết. Dù có ngoại hình vô cùng gớm ghiếc, đáng sợ với đôi mắt lồi, cặp kìm sắc nhọn trên đầu và vô số chiếc chân bao trùm dọc suốt cơ thể. Thậm chí, chúng còn chứa nọc độc và có thể cắn người, gây ra tình trạng đau nhức, phù nề kèm đau đầu, buồn nôn.

Thế nhưng, nhiều người tinh tường lại biết cách tận dụng rết để hốt bạc. Thực chất, rết là loài côn trùng có ích chuyên ăn sâu bệnh. Đồng thời, chúng có giá trị dược liệu rất cao, là một vị thuốc đắt tiền trong Đông y với tên gọi khác là “ngô công”.

Theo y học cổ truyền, rết có tính ấm, vị cay, có công dụng giảm co thắt, giải độc, thường được dùng để điều trị chứng co giật cấp tính và mãn tính, hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu, đau khớp do thấp khớp, uốn ván, lở loét, sưng tấy, mụn nhọt… Y học hiện đại cũng đã nghiên cứu dược lý của ngô công, cho thấy vị thuốc này có tác dụng chống co giật.

Ở Trung Quốc, rết hiện có giá bán rất cao. Một con thông thường giá từ 3-5 NDT (10.400 - 17.300đ), những con to sẽ có giá 8-10 NDT (28.000 - 35.000đ). Nếu tính theo kilogram thì giá có thể lên đến vài trăm NDT/kg. Ngay từ năm 2023, giá rết ở Gia Hưng (Trung Quốc) đã lên đến 600 NDT/kg, tương đương hơn 2 triệu đồng/kg. Vì giá bán cao như vậy nên một số nơi ở Trung Quốc còn đặc biệt nuôi rết để làm kinh tế.

Ở Việt Nam, từ năm 2021, người dân ở Tây Ninh nước ta cũng nuôi rết để làm giàu. Họ chuyên bán rết làm thức ăn cho vật nuôi và cung cấp cho những nơi cần dược liệu Đông y. Năm 2023, giá rết ở Việt Nam đã ở mức 1,2 triệu đồng/kg.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]