Cựu quân nhân thu gần 50 tỉ/năm nhờ "vàng thực vật"

Lục Trung Hòa - một cựu quân nhân đến từ Vân Nam (Trung Quốc) đã khiến nhiều người không khỏi thán phục bởi hành trình gây dựng sự nghiệp khổng lồ chỉ từ con số 0.

Sau khi giải ngũ, anh Hòa không có việc làm nên quyết định tự kinh doanh với đặc sản gừng non Vân Nam. Do môi trường địa lý độc đáo, gừng non Vân Nam có vị cay hơn và chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn các loại gừng thông thường. Chúng còn được mệnh danh là “vàng trong giới thực vật” nên rất có tiềm năng khai thác trên thị trường.

Tuy nhiên, số vốn của anh lúc đó chỉ có khoảng 40.000 NDT (131 triệu đồng), không đủ để khởi nghiệp. Vì vậy, thay vì vội vã ra làm chủ, anh quyết định tìm đến một doanh nhân địa phương giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh gừng - Vương Diệu Trung và ngỏ ý muốn hợp tác. Song, doanh nhân Trung đã từ chối vì vào thời điểm đó, hoạt động kinh doanh của công ty đã lọt vào top 3 ở địa phương, số lượng nhân sự đã quá nhiều.

Không nản lòng, anh Hòa đã cố gắng thuyết phục vị doanh nhân kia, nhấn mạnh rằng công ty dù đã có thành tựu ở lĩnh vực TMĐT truyền thống nhưng chưa dấn thân vào lĩnh vực livestream bán hàng. Anh Hòa bày tỏ, mình sẵn sàng làm việc cho công ty mà không nhận lương. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là sau khi livestream bán hàng thành công, anh muốn trở thành đối tác của công ty.

Vậy là sau đó, anh Hòa đã trở thành một nhân viên livestream bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Con đường mà anh đã chọn là đúng đắn, phù hợp xu hướng thị trường, nhưng vạn sự luôn có “khởi đầu nan”.

Trong vài tháng đầu tiên, anh chỉ có vài trăm người theo dõi và bán được rất ít sản phẩm. Tệ hơn nữa là anh không còn nhiều tiền tích lũy, bởi anh không có lương và thậm chí còn phải tự mình trả lương cho những người hỗ trợ anh livestream. Lúc này, hầu như tất cả những người xung quanh đều cho rằng anh sẽ sớm thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

May mắn thay, ông trời không phụ lòng người, một clip ngắn mà anh đăng tải đã lên xu hướng. Clip này ghi lại cảnh anh trình diễn kỹ năng nhảy lộn ngược đã từng học trong quân ngũ, giữa bối cảnh một cánh đồng gừng rộng bát ngát. Sự độc đáo của clip đã khiến kênh của anh nổi tiếng chỉ sau một đêm. Được đà, anh tiếp tục quay thêm nhiều clip trình diễn các kỹ năng đặc biệt đã học khi còn trong quân ngũ. Chỉ sau 1 năm, kênh của anh đã có hơn 200.000 người theo dõi. Sau 4 năm, hiện tại, anh đã có hơn nửa triệu fan, chính thức trở thành một nhân vật nổi tiếng trên mạng.

Nhờ sự nổi tiếng, khả năng “đẩy hàng” của anh Hòa đã tăng theo cấp số nhân. Trước kia khi một kg gừng non Vân Nam chỉ bán được với giá 2 NDT (6.600đ) thì nay, anh Hòa có thể bán được với giá cao gấp 7- 8 lần.

Sau đó, anh còn bỏ ra 500.000 NDT (1,6 tỉ) để đặt cọc một hợp tác xã trồng gừng non ở địa phương nhằm tìm được nguồn hàng tận gốc với số lượng lớn. Đồng thời, anh đảm bảo với họ rằng toàn bộ tiền mua hàng sẽ được thanh toán toàn bộ chỉ trong vòng 1 tuần.

Sau đó, anh Hòa còn thực hiện gia công gừng, làm thành nhiều sản phẩm như bột gừng, gừng miếng và thu về lượng đơn đặt hàng khổng lồ. Ngay từ năm 2022, doanh thu trong năm của anh đã đạt hơn 15 triệu NDT (49 tỉ đồng).

