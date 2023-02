Lạ đời: Thứ quả "mở đầu câu chuyện" ở Việt Nam ra nước ngoài thành loại kẹo gây sốt

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 1 đoạn clip giới thiệu về món kẹo cau vô cùng đặc biệt tại Trung Quốc.

Thực chất, loại cau mà thương lái thu mua là quả cau non, chưa có hạt bên trong. Sau khi mua về, cau sẽ được sấy khô, chế biến thêm các gia vị thành món kẹo cau. Loại kẹo này ăn có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng, có công dụng chống viêm họng, giữ ấm cơ thể nên rất được ưa chuộng ở xứ Trung.

Ngay khi xuất hiện trên TikTok, clip này đã thu về hàng triệu lượt người xem, bình luận và chia sẻ. Chứng tỏ món kẹo cau này rất có sức hút với nhiều người. Điều đáng chú ý dưới phần bình luận có nhiều người chia sẻ rằng họ đã thử kẹo cau và khá thích thú với món ăn vặt độc, lạ đến từ Trung Quốc này.

Cau non - thứ quả tưởng không ăn được ở Việt Nam hóa ra lại được Trung Quốc sản xuất thành kẹo. (Ảnh: @daikieuchina)

Có thể thấy ở nước ta, người dân thường cuộn lá trầu không bên ngoài miếng cau và quết thêm chút vôi tôi để tăng hương vị khi nhai. Nhưng ở Trung Quốc, món kẹo này không cần cuộn lá trầu cứ thế trực tiếp bỏ vào miệng nhai, đây cũng được xem như "món ăn vặt" phổ biến ở Trung Quốc.

Trên các chợ mạng và sàn thương mại điện tử của Việt Nam, kẹo cau Trung Quốc được bán với giá trung bình từ 35k - 70k (tùy loại). Mỗi gói kẹo có trọng lượng tầm 20g, gồm nhiều màu sắc và nhãn hiệu khác nhau.

Trên thực tế, vài năm gần đây, thương lái Trung Quốc đã sang Việt Nam để thu mua cau tươi. Có thời điểm, giá cau tươi ở nhiều địa phương đang tăng chóng mặt bởi được các thương lái Trung Quốc "vận dụng hết công suất" để đi thu mua. Cau non - thứ quả tưởng không ăn được ở Việt Nam hóa ra lại được Trung Quốc sản xuất thành kẹo.

Ở Việt Nam, trầu và cau như được ví von là lời để mở đầu câu chuyện bởi "miếng trầu là đầu câu chuyện". Tục ăn trầu phổ biến ở mọi tầng lớp, từ dân gian tới cung đình, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thế nhưng, nếu miếng trầu cau được nhắc đến trong câu chuyện trên là loại quả cau bánh tẻ, không được non cũng không được già thì mới là cực phẩm thì quả cau được thương lái Trung Quốc thu mua lại là loại cau non khi chưa hình thành nên hạt.

Kẹo cau được bán ở Trung Quốc

Sau khi mua cau non (hạt nhỏ hoặc không có hạt) về, họ luộc với nước sôi, rồi sấy khô đóng vào bao chuyển sang thị trường Trung Quốc làm kẹo. Có những TikToker ở Việt Nam sau khi thử món kẹo cau Trung Quốc đã chia sẻ lại rằng: Kẹo cau rất cứng, có vị chát của cau, có vị ngậy của socola, nếu chưa ăn quen hoặc ăn vào buổi sáng sớm chưa ăn gì thì rất dễ bị say, biểu hiện là mặt đỏ, mắt hoa,...

Kẹo cau ở Việt Nam

Khác với loại kẹo cau trên, ở Việt Nam, kẹo cau lại là một món khác. Nó là món ăn vặt dân dã gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em xứ Huế. Phần trong của kẹo có màu vàng nhạt được làm từ nước đường đông đặc lại, thể hiện cho nhân cau. Phần ngoài của kẹo có màu trắng, được làm từ hỗn hợp bột gạo và đường như lớp vỏ cau. Kẹo thường được gói trong lá chuối khô.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/la-doi-thu-qua-mo-dau-cau-chuyen-o-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-than...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/la-doi-thu-qua-mo-dau-cau-chuyen-o-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-thanh-loai-keo-gay-sot-172230202102216195.htm