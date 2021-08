Kiên Giang: Tôm cua đặc sản ứ đọng không có người mua, nông dân bán tháo

Thứ Bảy, ngày 07/08/2021 19:13 PM (GMT+7)

Nông thuỷ sản ứ đọng số lượng lớn, nông dân đang phải bán tháo cho một số ít thương lái để thu hồi vốn do rơi vào tình cảnh không có người mua.

Ngày 7/8, anh nông dân Trần Sơn (cư ngụ ấp Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã điện thoại tới đường dây nóng của Báo Giao thông.

Qua trao đổi, anh Sơn cho biết: “Hiện có hàng trăm hộ nông dân nuôi trồng thủy sản như tôm, cua và trồng rau củ quả trên địa bàn bị ứ đọng sản phẩm với số lượng lớn, không có thương lái mua từ khi thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16…”.

Tại các chợ, giá tôm cua vẫn trên dưới 200.000 đồng/kg. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Cũng theo anh Sơn hiện tại giá tôm càng xanh loại 1 (từ 10-12 con/kg) giá chỉ 80.000 - 85.000 đồng/kg, cua biển loại 1 giá chỉ 100.000 đồng/kg.

“Việc giảm giá bán chưa dừng lại, nhưng giá thức ăn lại cao, khan hiếm. Nhiều vuông tôm đã quá lứa nhưng bán cho ai? Bà con chỉ biết cầm cự qua ngày chờ đợi. Cả xã còn đang ứ đọng hàng trăm tấn tôm cua các loại", anh cho hay.

Tôm càng xanh nông dân nhờ giải cứu giá chỉ trên 100.000 đồng/kg. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Chị Lê Thị Hồng Loan, nông dân chuyên nuôi tôm chân trắng tại kênh T7, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cũng cho biết: “Bà con khu vực xã hiện cũng gặp khó khăn do đầu ra nông thủy sản bị tắc.

Dân đang phải bán tháo cho một số ít thương lái để thu hồi vốn khi bị tình cảnh thiếu người mua. Giá tôm thẻ chân trắng chỉ từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, thấp hơn 40.000 đồng so với thời điểm trước đó”, chị tâm sự.

Ngày 4/8/2021, ông Phạm Duy Tân, Phó phòng NN&PTNT huyện U Minh Thượng đã kêu gọi, nhờ các cơ quan và tổ chức cá nhân giải cứu sản phẩm hàng hóa cho nông dân trong huyện, trong đó có con tôm càng xanh.

Trong văn bản nêu rõ các hộ cần giải cứu tôm càng xanh gồm: “Hộ chị Nguyễn Thị Ngân, ông Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Cường thuộc 2 xã An Minh Bắc và xã Thanh Yên, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang)”, với giá tôm càng xanh loại từ 10-15 con/kg nhờ giải cứu chỉ ở mức 130.000 - 150.000 đồng/kg.

Sáng 7/8, bà Bùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cho biết: “HĐND tỉnh đã nắm được tình hình từ nông dân về việc giải cứu rau, củ quả và đặc biệt là con tôm, cua đang tồn, ứ đọng tại các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Lương (Kiên Giang).

Giá thủy sản tại các siêu thị vẫn ở mức cao. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức phức tạp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, dẫn đến công tác vận chuyển giao thông hàng hoá bị ách tắc. Hơn nữa do tiểu thương lo ngại di chuyển do nhiều chốt chặn kiểm soát các nơi, tài xế chay xe tải phải test nhanh 72 giờ .

Mặc dù khó khăn, nhưng Hội nông dân đang phối hợp với các ngành, huyện, HTX , Siêu thị Co.opMart trên địa bàn tỉnh sẽ tìm ra phương án sớm nhất để kịp thời giải cứu tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân các huyện trong thời gian tới”, bà Hiền nói.

