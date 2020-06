Hóa đơn tiền điện tăng "chóng mặt": EVN dự báo tháng 6 còn tăng cao hơn!

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 16:30 PM (GMT+7)

EVN dự báo, kỳ hoá đơn tháng 6 còn tăng cao hơn tháng 5 do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nên sử dụng điện sẽ tăng mạnh.

Lượng tiêu thụ điện tăng kỷ lục vào hôm nay, EVN khuyến cáo người dân cần tiết kiệm điện tránh việc tăng hóa đơn tiền điện và quá tải lưới điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát thông báo về việc tiêu thụ điện năng tăng kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay.

Cụ thể, theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào khoảng 14h hôm nay (23/6), công suất tiêu thụ hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục là 38.300 MW.

Đặc biệt, không chỉ ở quy mô cả nước, công suất tiêu thụ hệ thống điện của miền Bắc và riêng thành phố Hà Nội vào trưa ngày nay đã lên các mức kỷ lục mới. Trong đó, hệ thống điện miền Bắc lên đến con số 19.500 MW và thành phố Hà Nội là 4.435 MW.

Ngoài ra, EVN còn dự báo, kỳ hoá đơn tháng 6/2020 còn tăng cao hơn do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh so với tháng 5/2020.

"Theo số liệu thống kê đến ngày 20/6/2020 cho thấy, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5/2020 (gấp 2,33 lần so với tháng 5/2020). Số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là hơn 4,4 triệu (gấp 4,4 lần so với tháng 5), đồng thời có hơn 326 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5 trước đó", theo EVN.

Trước thực tế đó, EVN khuyến cáo mọi người dân cần tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ trong lúc cao điểm bởi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 50C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm 10%.

Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa không đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, EVN cũng cho biết, đã chủ động chuẩn bị phương án huy động cao các nguồn điện để đảm bảo cung cấp điện khi lượng tiêu thụ tăng mạnh. Tuy nhiên, nếu tình hình nắng nóng còn tiếp tục kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ sự cố các thiết bị nguồn điện, lưới điện, có khả năng ảnh hưởng cung cấp điện nên tiết kiệm là cách duy nhất giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện gây ảnh hưởng đến đời sống, an sinh xã hội.

