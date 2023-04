Hô biến nông sản Trung Quốc thành hàng Việt Nam và Hàn Quốc

Trước đó, Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Hải Phòng phối hợp với Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng tiến hành khám kho hàng cất giấu tang vật vi phạm hành chính thuộc Công ty TNHH đầu tư XNK Mai Dương Gia tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng.

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn nấm hương, mộc nhĩ khô được đóng gói thành phẩm, ngoài bao bì ghi “Nấm hương rừng Tây Bắc”; “Nấm hương sạch Tây Bắc”,... và có in logo, nhãn hiêu “3K”, “Food Library” thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Bao bì giả mạo sản phẩm táo đỏ Hàn Quốc được sử dụng đóng hàng có nguồn gốc Trung Quốc.

Đồng thời lực lượng chức năng còn phát hiện tại kho hàng trên, một số nhân công đang đóng gói loại táo đỏ khô vào bao bì thành phẩm hoàn chỉnh có trọng lượng 1.000 gram ghi nhãn hiệu Samsung, giả mạo sản phẩm Hàn Quốc với nhãn mác “Made in Korea”.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 xe tải, biển kiểm soát: 15C-352.xx và 98C-108.xx. đang vận chuyển các loại sản phẩm trên chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng với tổng trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng.

"Công xưởng" sản xuất hàng giả bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số hàng gồm nấm hương, mộc nhĩ và táo đỏ nêu trên đều có nguồn gốc Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc, được các đối tượng đặt làm vỏ bao bì để làm giả hàng hóa xuất xứ Hàn Quốc.

Căn cứ thẩm quyền, Cục QLTT Hải Phòng đã chuyển giao hồ sơ và tang vật vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

