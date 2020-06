Heo sống Thái Lan đổ về, heo Việt Nam lập tức xuống giá

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 17:35 PM (GMT+7)

Ngay sau khi Bộ NN&PTNT cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan, giá heo trong nước liên tiếp hạ nhiệt, dao động quanh mức từ 91.000-95.000 đồng/kg.

Hôm nay, 9-6, giá heo hơi trên toàn quốc tiếp tục giảm nhẹ. Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động quanh mức 94.000-95.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam cũng dao động quanh mức 91.000-95.000 đồng/kg.

Đơn cử như tại Đồng Nai, giá heo hôm nay ở mức 93.000-95.000 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP ở mức 81.000 đồng/kg.

Lô heo bố mẹ nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Ảnh: VG

So với cách đây một tuần, giá heo hơi chạm mốc 100.000 đồng/kg thì nay đã giảm nhiều. Động thái giá heo hơi giảm liên tiếp bắt đầu từ khi có thông tin Bộ NN&PTNT đồng ý cho phép nhập khẩu heo sống vào Việt Nam.

Chia sẻ với PLO, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho biết: "Ngay khi có kế hoạch nhập khẩu heo sống, giá thịt heo trong nước đã giảm nhiệt ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng thời gian tới giá sẽ còn giảm nữa".

Theo ông Trọng, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu heo sống, có doanh nghiệp đăng ký tới 100.000-200.000 con.

Theo nhiều nguồn tin, giá heo sống nhập từ Thái Lan vào khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, để về được Việt Nam thì quá trình vận chuyển phải đi qua Lào, Campuchia, chuyển xe nhiều lần nên giá thành cũng sẽ bị đội lên ít nhiều.

Không chỉ nhập khẩu heo sống, thời gian qua Việt Nam cũng tiến hành nhập khẩu heo bố mẹ từ Thái Lan.

Lý giải về điều này, ông Trọng cho biết: "Trong số những nước ở Đông Nam Á thì Thái Lan là nước có phát triển chăn nuôi heo an toàn sinh học tương đối tốt. Họ có những vùng an toàn sinh học, vùng an toàn dịch bệnh để xuất khẩu ra thế giới, như vậy cũng thuận lợi cho chúng ta khi nhập khẩu heo về sẽ tốt hơn".

