Hà Nội: Cửa hàng bán hoa, quà tặng vẫn đắt khách dù dịch bệnh

Khi Hà Nội dần trở lại bình thường mới, các cửa hàng kinh doanh dần trở lại guồng quay, các tiệm bán hoa lúc này cũng đã nhộn nhịp cho ngày 20/10.

Thị trường giảm nhiệt vì dịch bệnh

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã cận kề, thị trường quà tặng dịp lễ này tại Hà Nội bắt đầu sôi động trở lại khi thành phố đang dần trở lại bình thường mới.

Từ ít ngày trước, nhiều cửa hàng hoa trên các phố “hoa” ở Hà Nội như Bà Triệu, Cầu Giấy, Trần Phú... đã tất bật chuẩn bị phục vụ cho dịp lễ kỷ niệm ngày 20/10.

Theo ghi nhận, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên dù không khí mua bán tại các cửa hàng hoa tươi cũng có khách tới mua, nhưng không được náo nhiệt như các năm trước vì khách hàng phần lớn chuyển qua mua online, giá cả cũng tăng khoảng 20% với tùy loại hoa.

Chị Phương Thảo - chủ cửa hàng hoa ở phố Trần Phú (Hà Đông) chia sẻ, khách bắt đầu đặt mua hoa tặng lễ 20/10 từ ngày 15/10 nhưng số lượng chưa nhiều.

“Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cửa hàng cũng chỉ nhập về khoảng 70% so với các năm. Cũng may mắn là hiện nay, dịch Covid-19 ở Hà Nội cơ bản đã được kiểm soát nên việc kinh doanh tốt hơn, người tiêu dùng có đến trực tiếp đặt mua, nhưng chủ yếu đặt hàng online”, chị Thảo cho biết.

Năm nay, thay vì đi mua hoa trực tiếp, nhiều khách hàng chọn mua online vừa an toàn vừa phòng chống dịch

Thực tế, dạo quanh trên nhiều diễn đàn, các trang mạng, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thị trường “chợ mạng” trở nên sôi động hơn. Mặc dù không được trực tiếp xem sản phẩm song khách hàng lại nhận được tư vấn thông tin một cách chi tiết để đánh giá và đưa ra những lựa chọn hợp lý cho mỗi sản phẩm quà tặng.

“Dịch bệnh khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, mọi người không lựa chọn những mẫu đắt đỏ như các năm trước mà chủ yếu là các loại hoa có giá bình dân. Năm nay, dịch bệnh cộng với mưa liên miên nên khách chủ yếu đặt mua online chứ ít đến trực tiếp”, một chủ cửa hàng chia sẻ.

Đắt hàng nhờ có thương hiệu

Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng, khác với mọi năm, dù mặt hàng quà tặng trên thị trường khá đa dạng với đầy đủ các chủng loại, song loại hoa sáp và hộp quà tặng năm nay được người tiêu dùng ưa chuộng trong bối cảnh dịch bệnh, hạn chế đi lại như hiện tại, đặc biệt là những cửa hàng đã có thương hiệu.

Sản phẩm hoa sáp của chị Nguyễn Thị Hà đắt hàng

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại Cầu Giấy) tên thường gọi là Hà Nhím, chủ cửa hàng kinh doanh hoa sáp và hộp quà tặng có tiếng tại Hà Nội chia sẻ, dịp lễ 20/10 năm nay diễn ra trong bối cảnh Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, do vậy việc kinh doanh các sản phẩm hoa, quà tặng cũng không còn được sôi động như các năm trước.

Tuy nhiên, do cửa hàng đã có thương hiệu từ lâu và có một lượng khách nhất định nên việc kinh doanh của chị Hà không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Theo chị Hà, từ sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội và thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19, việc đi lại lưu thông trong thành phố được dễ dàng nên các đơn hàng tăng theo cấp số nhân.

“Sau khi Hà Nội cho lưu thông bình thường trở lại, đơn hàng từ các tỉnh tăng cao nên phải làm vượt công suất. Hiện tại tôi có 7 nhân viên làm ngày đêm vẫn đủ hàng để cung cấp cho khách hàng”, chị Hà cho biết.

Mặc dù vậy, theo chị Hà, khó khăn lớn nhất trong thời điểm hiện tại là việc gửi hàng đi các tỉnh khác chưa được thuận lợi do nhiều tuyến xe khách vận chuyển vẫn chưa hoạt động trở lại nên bất lợi cho việc gửi và giao hàng.

“Dịp lễ 20/10 năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị cung cấp gần 20.000 sản phẩm hoa, hộp quà tặng phục vụ khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Nếu thuận lợi có thể thu về hàng trăm triệu đồng”, chị Hà nói thêm.

