Giá xăng hôm nay 17/10: Tiếp đến lúc nào?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/10

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17/10/2024 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 10/10 của liên bộ Tài chính – Công Thương.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 996 đồng/lít, không cao hơn 19.846 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 21.061 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel 0.05S tăng 1.099 đồng/lít, không cao hơn 18.500 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít, không cao hơn 18.790 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 908 đồng/kg, không cao hơn 15.911 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 20 lần tăng, 20 đợt giảm. Giá dầu tăng 17 lần, hạ 23 lần.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 70,84 USD/thùng, tăng 0,26 USD/thùng, tương ứng tăng 0,37%. Dầu thô WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 70,58 USD/thùng, mở cửa phiên hôm nay với giá 70,93 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 74,48 USD/thùng, tăng 0,23 USD/thùng, tương ứng tăng 0,31%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 74,25 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 74,78 USD/thùng.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới hôm nay đồng loạt bật tăng trở lại sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, đặc biệt trong phiên hôm qua (15.10), giá dầu giảm sâu hơn 4%. Theo các nhà phân tích, giá dầu trong 2 phiên giao dịch đầu tuần giảm mạnh do triển vọng nhu cầu yếu hơn và lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông giảm bớt sau khi thị trường tiếp nhận thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran.

Liên quan đến nguồn cầu, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 do nhu cầu yếu từ Trung Quốc. Dự báo như cầu dầu mỏ thế giới năm nay sẽ tăng 860.000 thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Dù vậy, nhu cầu dầu trong năm 2025 sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 50.000 thùng/ngày so với dự báo.

