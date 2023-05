Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giảm mạnh tuần thứ ba liên tiếp

Giá dầu Brent đã kết thúc tuần với mức giảm khoảng 5,3%, trong khi dầu WTI giảm tới 7,1% dù đã cố gắng tăng ngoạn mục ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần.

Tính trong cả tuần đầu tháng 5/2023, giá dầu Brent đang trên đà giảm khoảng 7%, trong khi giá WTI giảm 9%.

Trong tuần này, đã có lúc giá dầu thô chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021 khi tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường trước việc ngân hàng thương mại lớn thứ 14 Hoa Kỳ - First Repulic Bank phá sản và tin đồn một số ngân hàng khu vực quy mô nhỏ khác tại Hoa Kỳ cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Giá dầu thô bật tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần là do thị trường lao động Hoa Kỳ trong tháng 4 vừa qua tiếp tục duy trì tích cực. Cụ thể, Hoa Kỳ ghi nhận thêm 235.000 việc làm mới trong tháng trước, tăng 4,2% so với hồi tháng 3 và cao hơn tới 30% so với con số dự báo của giới phân tích.

Chốt tuần, giá dầu WTI đạt 71,32 USD/thùng, tăng 4,03%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 75,41 USD/thùng, tăng 4,01%.

Chuyên gia Stephen Brennock, nhà phân tích thị trường dầu mỏ của công ty PVM, nhận định thay vì đi theo các nguyên tác cơ bản, hoạt động bán tháo dầu trong tuần qua được thúc đẩy bởi lo ngại về nhu cầu liên quan tới rủi ro suy thoái và những căng thẳng đang diễn ra trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ.Điều này dẫn đến kết quả là có sự mất kết nối tương đối lớn giữa cân bằng sản lượng dầu và giá dầu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Brennock, đây chỉ là khuynh hướng tạm thời và trật tự bình thường sẽ sớm được khôi phục.

Tại Mỹ, những lo ngại liên quan tới các cuộc khủng hoảng trong khu vực ngân hàng vẫn bao trùm, đặc biệt là sau khi ngân hàng PacWest Bancorp thông báo đang lên kế hoạch xem xét các lựa chọn chiến lược, bao gồm cả việc bán doanh nghiệp.Tại Trung Quốc, hoạt động của các nhà máy bất ngờ sụt giảm trong tháng 4/2023 do số lượng đơn đặt hàng giảm và nhu cầu trong nước yếu, kéo theo sự trì trệ trong lĩnh vực sản xuất. Trong khi, hoạt động dịch vụ ở Trung Quốc đã tăng trưởng trong suốt tháng 4/2023 và hiện đang chậm lại.

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 7/5 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 21.616 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 22.598 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.192 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 19.625 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 14.939 đồng/kg.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-7/5-giam-manh-tuan-thu-ba-lien-tiep-c6a28059.html