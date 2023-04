Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Đà tăng chưa dứt, chuyên gia dự báo sốc

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 80,97 USD/thùng, tăng 0,32%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 85,26 USD/thùng, tăng 0,39% vào lúc 6h37 ngày 5/4 theo giờ Việt Nam.

Các thương nhân lạc quan về triển vọng của dầu mỏ trong nửa cuối năm nay, được thúc đẩy bởi nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn kết hợp với việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi các hạn chế do COVID-19 được gỡ bỏ, đồng nghĩa với việc nhu cầu sẽ vượt xa nguồn cung.

Các ngân hàng dự báo giá sẽ còn tăng hơn nữa. Theo đó, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng mức dự báo cho cuối năm nay là từ mức 90 USD/thùng lên 95 USD/thùng.

OPEC+ có nhiều lý do để hy vọng rằng giá sẽ còn tăng hơn nữa. Nhiều quỹ phòng hộ đã bán dầu trong cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng trước do các tài sản rủi ro như hàng hoá bị cuốn vào các đợt bán tháo diện rộng. Do đó, thị trường kỳ vọng các quỹ sẽ quay trở lại mua vào khi OPEC+ đã thể hiện rằng họ sẵn sàng hành động.

Các nhà phân tích tại Rytad cho rằng giá dầu Brent có thể đạt mốc 100 USD/thùng sớm hơn dự kiến và có lên lên khoảng 110 USD/thùng trong mùa hè này.

Giá dầu thô tiếp đà tăng mạnh

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 5/4 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

-Xăng E5 RON92 không cao hơn 22.866 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.908 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.332 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 20.585 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 15.279 đồng/kg.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-5/4-da-tang-chua-dut-chuyen-gia-du-bao-soc-c6a26137.html