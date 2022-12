Giá xăng dầu hôm nay 28/12: Loại tăng, loại giảm trước lo ngại nguồn cung thiếu hụt

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 79,79 USD/thùng, giảm 0,09%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 85,22 USD/thùng, tăng 0,02 vào lúc 6h16 ngày 28/12 theo giờ Việt Nam.

Theo thông báo ngày 26/12 của Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc sẽ bỏ yêu cầu cách ly với người nhập cảnh từ ngày 8/1, sau ba năm thực hiện kể từ khi đại dịch bùng phát. Quyết định này mang đến hy vọng nhu cầu của quốc gia nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới sẽ tăng.

Trong khi đó, đồng bạc xanh xuống giá sau thông báo trên của Trung Quốc. Đồng tiền này giảm sẽ khiến dầu rẻ hơn với những người mua bằng các đồng tiền khác.

Nhà phân tích Kazuhiko Saito tại Fujitomi Securities Co Ltd cho rằng giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do các cơn bão mùa đông tại Mỹ. Kể từ thứ Sáu, khoảng 1,5 triệu thùng công suất lọc dầu hàng ngày dọc theo Bờ biển vùng Vịnh của Hoa Kỳ đã bị đóng cửa, trong khi sản lượng dầu và khí đốt từ Bắc Dakota đến Texas bị đóng băng, cắt giảm nguồn cung.

Những lo ngại này đã thúc đẩy hoạt động mua vào, dù giao dịch trầm lắng khi nhiều nhà nguồn cung do các cơn bão mùa đông tại Mỹ.

Giá dầu thô tăng giảm trái chiều

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 28/12 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 19.975 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 20.700 đồng/lít.

- Dầu điêzen 0.05S:không cao hơn 21.601 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 12.863 đồng/kg.

