Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Tiếp tục giảm mạnh đầu tuần

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI tăng 0,08% lên 86,62 USD/thùng vào lúc 6h34 ngày 25/4. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 0.01% lên 102,29 USD/thùng.

Morgan Stanley đã tăng dự báo giá dầu Brent quý III/2022 thêm 10 USD/thùng lên 130 USD, với lý do nguồn cung thâm hụt lớn hơn trong năm nay do nguồn cung từ Nga và Iran giảm mạnh, điều có khả năng cao hơn so với sự sụt giảm của nhu cầu trong ngắn hạn.

Các nước phương Tây vẫn tiếp tục các biện pháp trừng phạt với Nga.Hà Lan cho biết họ có kế hoạch ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga vào cuối năm nay.

Trong khi đó, ông Valdis Dombrovskis, phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu (EC), cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt thông minh đối với nhập khẩu dầu của Nga, được thiết kế nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho nền kinh tế của lục địa.

Giá dầu thô tiếp đà tăng

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 26/4 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.134 đồng/lít

Xăng RON 95 không cao hơn 27.992 đồng/lít

Dầu diesel không cao hơn 25.359 đồng/lít

Dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 21.800 đồng/kg.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-26-4-tiep-tuc-giam-manh-dau-tuan-5020222648221871.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-26-4-tiep-tuc-giam-manh-dau-tuan-5020222648221871.htm